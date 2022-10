Casa Rios celebra um ano com menu especial

27 de setembro de 2022 | 17:30 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

A Casa Rios, restaurante cujo protagonista é o fogo, no Tatuapé, celebra um ano de sucesso agora em setembro. Para comemorar a ocasião, os chefs Giovanna Perroni e Rodrigo Aguiar convidaram um time de chefs de peso da cidade para criarem juntos um menu-degustação para lá de especial.

Broa de milho com copa lombo curada e couve-flor assada do Cepa Foto: Giuliana Nogueira

A experiência de seis etapas, disponível até o dia 16 de outubro, tem, é claro, a brasa como fio condutor: todos os chefs foram desafiados a criar um prato diferente, da entrada à sobremesa, com passagem por ela.

Lucas Dantes, do Cepa, ficou responsável pela entrada, uma broa de milho com copa lombo curada e couve-flor assada. Já Matheus Zanchini, do Borgo Mooca, criou uma versão do bolovo, desta vez com recheio de siri, servido com maionese de bottarga.

Bolovo de siri com maionese de bottarga do Bordo Mooca Foto: Giuliana Nogueira

Abre os pratos principais a lasanha de zucchini com queijo Piazinho, queijo Tulha e manjericão do Pasta Shihoma. A proteína ficou a cargo de ninguém menos que o chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, que preparou um prato com bochecha suína com pirão de farinha d'água, caldo de tucupi e jambu.

Rafa Protti, da Crime Pastry Shop, encerra o menu com sua torta de amêndoas com mascarpone e fruta na brasa. O menu de aniversário (R$ 290) pode ser pedido no jantar de quinta a sábado ou no almoço de sábado e domingo. Recomenda-se fazer reserva.

Torta de amêndoas com mascarpone e fruta na brasa da Crime Foto: Giuliana Nogueira

Serviço

Casa Rio 1 ano

R. Itapura, 1327, Tatuapé

Horários de funcionamento: 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/19h; fecha 2ª e 3ª).

Reserva pelo casariosrestaurante.com.br/reservas ou pelo WhatsApp (11) 2091-7323