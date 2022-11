Chef Thiago Bañares, do TanTan, faz colaboração com Cabana Burger

02 de novembro de 2022 | 08:25 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Hambúrguer do Cabana Foto: Ricardo D'Ângelo

Conhecido pelos seus smashburgers artesanais, o Cabana Burger ganhou novos lanches em seu cardápio. A convite do chef da casa Felipe Carmelo, Thiago Bañares, do Tantan, eleito entre os 100 melhores bares do mundo pela segunda vez seguida, assina um novo menu com três pratos.

Para começar, o menu traz Aka Karaage (R$34), preparado com coxas e sobrecoxas desossadas e fritas com molho agridoce especial, cebolinha e gergelim torrado. Na pegada dos sanduíches, o Katsu Sando (R$40) chega preparado com carne de porco moída temperada e empanada em farinha panko, maionese Cabana, molho tonkatsu, repolho fatiado servidos no fofinho pão de miga. Por fim, o Oklahoma Teriaki (R$33), um smashburger com american cheese, cebola, molho teriyaki, alface americana picada e maionese Cabana no pão de gergelim feito pela casa.

O menu completo estará disponível por dois meses em todas as lojas, contando a partir do dia 26/10.

“Estamos com a expectativa alta para nossa primeira collab com essa pegada e claro, não poderia estar em melhor companhia. Thiago é um dos melhores do ramo e vamos unir o melhor dos nossos mundos aqui no Cabana” afirma Felipe.