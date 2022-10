Concurso elege as 25 melhores padarias de São Paulo; confira a lista

03 de outubro de 2022 | 11:30 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Instituição paulistana, padarias são foco de concurso Foto: Werther Santana/Estadão

Após 10 dias de votação direta do público, a primeira fase da Padocaria SP 2022 chega ao fim com 25 padarias finalistas.

Mais de 750 estabelecimentos paulistanos receberam votos do público, exclusivamente pela plataforma digital. Em relação ao ano passado, houve uma renovação considerável: das 25 padarias que avançam à segunda fase, dez aparecem pela primeira vez.

Para a segunda fase, que acontece entre 6 e 16 de outubro, o Padocaria SP terá novamente o voto do público, assim como um corpo de jurados técnicos irá visitar, de maneira incógnita, as padarias finalistas e atribuir sua pontuação para que sejam apontadas as campeãs de cada região e a melhor padaria de São Paulo.

“Nesta fase inicial do Padocaria SP, superamos as expectativas, com a quantidade de padarias indicadas e com a diversidade de estabelecimentos, confirmadas no número de 10 novas finalistas. Isso mostra também que as pessoas estão abraçando o projeto e entendendo que têm o poder de indicar os estabelecimentos do seu bairro. Estamos muito animados com isso”, diz Miguel Icassatti, idealizador do projeto ao lado da chef Eduardo Maya.

Na primeira fase da Padocaria SP, também foram escolhidos por meio de voto popular os melhores Café, Doce, Pão na Chapa, Pãozinho, Serviço de Frios, Time de Chapeiros, Melhor Padaria e, como grande novidade, Frango Assado de Padaria. Os vencedores em todas as categorias, as melhores padarias de cada região (voto popular e júri), além do grande prêmio para A Melhor Padaria de São Paulo serão conhecidos no dia 24 de outubro.

As padarias finalistas de cada região:

ZONA LESTE

Big Pão Express - Itaquera

Requinte - Penha

Vera Cruz - Tatuapé

CEPAM - Vila Prudente

Casa Nápoles - Vila Formosa

ZONA SUL

Padoca da Praça - Veleiros

Europão - Vila Mariana

Ceci - Planalto Paulista

Fiorella - Vila Mariana

Orquídea de Ouro - Vila Mascote

CENTRO

Palmeiras - Santa Cecilia

Bella Paulista - Cerqueira César

Galeria dos Pães - Jardim América

Cascatinha - Santa Ifigênia

Big Bread Prime - Cambuci

ZONA OESTE

Merci - Vila Romana

Estrela do Butantã - Butantã

Villa Grano - Vila Madalena

CPL - Pinheiros

Casa de Pães Villa Real - Água Branca

ZONA NORTE

Estado Luso - Vila Pauliceia

Arizona – Jardim de França

Líder - Vila Ede

Panneteria ZN - Mandaqui

Florestal - Tremembé

Serviço

Padocaria SP 2022

Votação: 1ª fase, de 16 a 25 de setembro; 2ª fase, de 6 a 16 de outubro.

Premiação: 24 de outubro, com transmissão pelo Instagram @padocariasp

www.padocariasp.com.br