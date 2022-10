Conheça a nova Motchimu, doceria especializada em mochis

28 de setembro de 2022 | 16:39 por Danielle Nagase, O Estado de S.Paulo

Mochi com ganhache de chocolate, da nova Mochimu. Foto: Estúdio Mió

Quem já esteve nos restaurantes do pai, Tsuyoshi, tem uma noção do que vai encontrar no novo negócio do filho, Jun Murakami. Lembra daquele mochi fresquinho, macio e delicado, recheado de ganache de chocolate, que fecha os menus do chef? Pois bem, eles agora serão vendidos como joias no Motchimu, que tem inauguração prometida para o dia 3 de outubro. A receita é da matriarca Suzana, que faz os bolinhos à mão, com massa que leva apenas arroz glutinoso japonês (ou seja, nada de farinha).

Quase na esquina da rua Dr. Melo Alves com a alameda Lorena, a doceria, que é também uma casa de chás, lembra mesmo uma joalheria - repare na vitrine que ostenta os mochis: ela parece um mostruário de joias; de frente para ela, o cliente escolhe o mochi da vez e a atendente, com o cuidado de quem manuseia um anel de brilhantes, abre a gaveta e retira o retira o bolinho de arroz.

Jun, filho do chef Tsuyoshi Murakami, está à frente da Mochimu. Foto: Ricardo D'Angelo

Dá para comprar a unidade (de R$ 10 a R$ 12), “do tamanho ideal para comer em duas bocadas”, ou as caixas com seis ou 12 mochis variados, para levar. Os recheios variam entre clássicos, como o de feijão azuki e o shiro an (doce de feijão branco), “obrigatórios”, como o de matchá e o de ganache de chocolate ao leite, e autorais, como o de decopon (fruta cítrica japonesa) com chocolate branco e o de uísque japonês. A saber, todos os chocolates utilizados na casa são produzidos pela chocolateira bean to bar Luisa Abram com insumos da Amazônia - a barra de chocolate branco com matchá, inclusive, está à venda na loja.

Degustação de mochis

Quem quiser uma experiência mais completa pode ocupar um dos oitos lugares da comprida mesa de madeira e solicitar uma das degustações de mochis e chás - todos japoneses e preparados com água Panna, “que é mais leve”. O Motchimu set combina três chás e três mochis (R$ 120) - torça para encontrar o genmaicha, chá verde suave com arroz torrado.

Matchá de Kyoto aparece nas degustações de chás e mochis da nova Mochimu. Foto: Ricardo D'Angelo

O Kyoto Matcha (R$ 150) inclui um mochi e um chocolate (ou outro docinho sazonal) e o matchá de Kyoto, que é suave, com amargor muito leve e cheiro de grama, “o bom matchá tem cheiro de grama”, orienta Suzana. Já o Motchimu Tea Omakase (R$ 300) varia de acordo com a disponibilidade do dia, mas deve ter de cinco a seis etapas. “A ideia é mesmo lembrar uma degustação de sushis”, afirma Jun.

Serviço

Motchimu

Onde: R. Dr. Melo Alves, 303, Jardins. 91596-0303 (Whatsapp).

Inauguração: 3 de outubro

Funcionamento: 10h/20h (fecha dom.)