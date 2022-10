Conheça a Santa Tereza, padaria mais antiga da cidade de São Paulo

16 de outubro de 2022 | 10:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

A padaria Santa Tereza é uma das mais antigas da cidade Foto: Taba Benedicto / Estadão

Os edifícios antigos do centro de São Paulo não permitem mais grandes reformas em suas fachadas, mas o público que frequenta, quase que religiosamente, a Padaria Santa Tereza reconhece o estabelecimento de longe, mesmo com a apresentação simples na porta.

No térreo do número 150 da praça João Mendes, ao lado do fórum, quem decide entrar encontra piso frio, azulejos beges, um letreiro em letras garrafais bem ao final do extenso corredor e balcões repletos de bolos simples e salgados típicos de padaria.

A Santa Tereza foi fundada há 150 anos pela família Vaz Teixeira. Em 1995, o avô de Juliana Maturana, uma das atuais donas, adquiriu o estabelecimento e hoje são ela e a irmã, Natália, que ficam na linha de frente do local.

"Antes de 1995, meu avô tentou comprar a padaria, mas na época não chegaram a um acordo. Um tempo depois, o antigo dono ofereceu o comércio porque se não as portas seriam fechadas", conta Juliana ao Paladar.

O contrato foi repassado, e desde então a padaria começou a operar sob a batuta das irmãs, que mantiveram uma tradição dos antigos donos: a coxa creme, que até hoje é um dos carros-chefes da casa.

Coxa creme da padaria Santa Tereza. Foto: Taba Benedicto / Estadão

A iguaria pode ser pedida no balcão ou nas mesas pelo valor de R$ 13,90, e ainda acompanha o molho de pimenta da casa, que leva cambuci, malagueta e biquinho.

A confeitaria não fica para trás, e a coxinha de brigadeiro que leva recheio de morango e as tortinhas doces também fazem sucesso. Cada uma das sobremesas saem por R$ 10,90 e R$ 12,90, respectivamente.

Coxinha de brigadeiro da padaria Santa Tereza. Foto: Taba Benedicto / Estadão

Para quem está procurando um serviço diferente do oferecido no térreo, pode optar pelo andar superior da padaria e conta com o mesmo cardápio, porém à francesa. Nesta modalidade, o serviço dos garçons é cobrado na conta final.

O parmegiana da casa também se tornou tradição entre os frequentadores assíduos da Santa Tereza. O prato pequeno, que costuma servir duas pessoas, leva batata frita e arroz como acompanhamento e sai pelo valor de R$ 52,90, já o grande custa R$ 98,80.

Serviço

Padaria Santa Tereza

Onde: Praça Dr. João Mendes, 150 - Centro Histórico de São Paulo

Funcionamento: 06h/20h (sáb. 06h/19h; fecha dom)