Conheça o Caracolla, o restaurante vegetariano da chef Patricia Helú

02 de dezembro de 2022 | 05:00 por Danielle Nagase, O Estado de S.Paulo

No novo Caracolla, dica é colocar os pratos no centro da mesa e compartilhar. Foto: Lais Acsa

Se você é daqueles que torcem o nariz só de ouvir as expressões “comida nutritiva” e “gastronomia saudável”, vamos fazer um trato: faça vista grossa a essas informações, ao menos por hora – quem sabe eu o convenço de que o novo restaurante da chef Patricia Helú, que tem livros publicados sobre o tema, oferece, antes de qualquer rótulo, pratos criativos e saborosos.

No Caracolla, como foi batizado, o tartare (R$ 52,80), que tem cor e textura de carne picada na ponta da faca, é, na verdade, feito com cenoura defumada no forno e temperada com mostarda em grãos e ervas frescas. Fatias de pão de fermentação natural e saladinha de folhas acompanham.

Parece carne, mas não é: tartare de cenoura defumada. Foto: Lais Acsa

A casquinha de siri fingido (R$ 32) tem a mesma pegada: a receita troca a carne desfiada do crustáceo por repolho. Leite de coco e abóbora, que garantem cremosidade, pimenta-de-cheiro e um tantinho de dendê, para dar personalidade, complementam o prato.

Se forem duas ou mais pessoas, a dica é colocar os pratos principais no centro da mesa para compartilhar.

O nhoque de raízes (R$ 62,80) – mandioquinha, batata-doce e inhame assados – é recheado com ricota da casa, grelhado na manteiga de macadâmia e finalizado com uma leve camada de “molho branco”, preparado na casa com leite de amêndoas. Para salpicar por cima, pode-se escolher entre o grana padano e o parmesão de castanhas ralado. Com essa massinha que é puro conforto, cai muito bem o quibe de quinoa, abóbora e cebola caramelizada, receita da família de Helú, que vem nadando numa interessante coalhada de castanhas.

Quibe de quinoa, abóbora e cebola caramelizada, com coalhada de castanhas. Foto: Lais Acsa

Curioso, o risoto ao pomodoro e basílico (R$ 62,80), olhe só, não leva arroz, mas “grãozinhos” de couve-flor imersos em molho de tomate artesanal, pesto, chèvre da casa, pinole e rúcula.

Antes de pedir a conta, escolha entre a generosa fatia de appeltaart (R$ 32,80), interpretação da chef para a clássica torta holandesa de maçã, e a tirinha da torta Caracolla (R$ 36,80), que intercala camadas de doce de leite (pegou o trocadilho?), chocolate, bolacha e flor de sal.

O Caracolla fica numa ruazinha pacata, quase escondida, da Vila Nova Conceição e opera ao longo de todo o dia – o cardápio para o café da manhã e lanches rápidos fica disponível das 8h às 17h; do meio-dia às 15h e das 17h às 22h entram em cartaz os pratos para almoço e jantar. Para beber, além das opções quentes e geladas de cafés e chás, destaque para os drinques do premiado mixologista Fabio La Pietra.

Serviço

Caracolla

Onde: R. Dina, 76, Vila Nova Conceição. 97545-0876.

Funcionamento: 8h/22h (3ª a dom. 8h/17h; fecha 2ª).