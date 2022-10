Conheça o De Primeira, novo botequim dos chefs Júlia Tricate e Gabriel Coelho

07 de outubro de 2022 | 10:00 por Danielle Nagase, O Estado de S.Paulo

Empada de jiló com patê de fígado, do De Primeira. Foto: Alex Silva;/Estadão

Depois do De Segunda, vem aí o De Primeira. Os chefs Júlia Tricate e Gabriel Coelho, que há um ano inauguravam o restaurante primogênito, no Itaim Bibi, subverteram a ordem cronológica - ao menos nos nomes dos próprios negócios - e, agora, estreiam um bar, digamos, de primeira categoria na Vila Madalena.

Ele fica na esquina da rua Aspicuelta com a Girassol e lembra os botequins de antigamente. No ambiente, chão de cacos, azulejos em tons pastéis, mesas e cadeiras de metal. No cardápio, pedidas outrora indispensáveis nesse tipo de estabelecimento, mas que, lamentavelmente, foram caindo em desuso: ovo de codorna, rã, moela, jiló. Tudo, claro, com o toque irreverente dos chefs.

Risole de rabada com glace de carne, do De Primeira. Foto:

O ovo de codorna, por exemplo, é empanado, frito e servido com vinagrete (R$ 20 a porção), a rã (R$ 38), preparada à passarinho, e a moela, assim como o jiló, aparecem entre as opções de recheio da empada de massa firme, mas delicada (R$ 15 cada). Como complemento, a potente glace de carne (a mesma que é usada no restaurante), para a empada de moela, e patê de fígado, para a versão com jiló.

Há, claro, pedidas que são zona de conforto para quem não gosta de “arriscar”, como a coxinha de frango com creme de milho (R$ 22) e o croquete de carne de panela e aïoli (R$ 20). Já o risole (R$ 22) é de rabada e chega à mesa “surfando” naquela mesma glace de carne.

Salão do botequim De Primeira, na Vila Madalena. Foto: Alex Silva/Estadão

Aqui, vale uma menção honrosa ao “nosso torresmo”, que, de fato, é só deles mesmo. A barriga, bem “carnuda”, é temperada com sal de cura e cozinha em baixa temperatura no sous vide. Quando atinge o ponto, com o centro ainda bem rosado, ela é empanada em massa de tempurá e frita, para “atingir a crocância de um torresmo, sabe?”, conta Júlia.

O vinagrete de polvo e batata bolinha, bem condimentado, chama o próximo gole, seja no chope Brahma (R$ 12), no caju amigo (R$ 28), no rabo de galo (R$ 28) ou no bomberinho (R$ 25), em versão com compota de cereja.

Serviço

De Primeira

Onde: R. Aspicuelta, 271, Vila Madalena.

Funcionamento: 17h/23h (sex. 17h/0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/19h; fecha 3ª).