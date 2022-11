Copa e cerveja barata: Bares que exibem jogos do mundial oferecem promoções da bebida

27 de novembro de 2022 | 15:04 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Cineclube Cortina oferece telão e combo de cerveja para quem for assistir aos jogos no local Foto: Leo Martins

Torcedores assíduos ao redor de todo o mundo viajaram para o Catar com o único objetivo de prestigiar a Copa do Mundo. Entretanto, ao chegarem ao país, se depararam com as rigorosas leis locais.

Uma delas prevê a proibição do consumo de álcool devido à religiosidade da nação. O único lugar onde é permitido o consumo de bebidas alcoólicas é a Fun Fest Oficial da Fifa.

As leis anti-álcool não se aplicam no Brasil. Com isso, diversos bares da cidade unem a população com a exibição de jogos, e como "plus" realizam promoções especiais da bebida queridinha dos brasileiros, seja no esquema compre e leve ou por meio de combos especiais para quem quer assistir aos jogos com comida e bebida boas.

Confira alguns estabelecimentos que estão oferecendo promoções de cerveja nos dias dos jogos.

Cineclube Cortina

O Cineclube Cortina é uma casa plural que oferece múltiplos serviços, desde cinema até festa.

A Casa elaborou uma programação especial para a exibição dos jogos da Copa. As partidas serão exibidas no térreo do local, em televisores grandes, e no subsolo, na tela de cinema do Cortina.

Torcedores podem acompanhar a bebida com os pratos especiais da casa Foto: Leo Martins

A diversão extra fica por conta do combo de cervejas Heineken oferecidos pelo estabelecimento. A long neck da marca, que geralmente custa R$ 15, sai por R$ 12,50 no combo com 6 unidades. Ou seja, uma sai de graça.

Os ingressos para assistir aos jogos no Cortina estão disponíveis por meio da plataforma Sympla.

Pirajá

O bar carioca também pensou em ações comemorativos para o evento, e preparou 3 combos de chope pra os clientes que forem assistir aos jogos do Brasil na Lage, localizada na unidade de Pinheiros.

O Copacabana, por R$ 140, inclui 5 chopes por pessoa, água, café, refrigerante e comidinhas como pastel misto, coxinhas e bolinhos cariocas.

O Ipanema entrega porções mais robustas como milanesa aperitivo e cupinzeiro, além dos cinco chopes comemorativos, pelo valor de R$ 197.

Por fim, o Leblon entrega, além da cerveja e dos aperitivos, caipirinha. Ele sai por R$ 218.

Os torcedores que forem assistir às partidas nos salões dos bares pagam um valor fixo nos combos Pirajá e Original, que saem por R$ 135 e R$ 150 respectivamente, para consumir qualquer item do cardápio, seja de comida ou bebida. Também serão servidas rodadas de chope para cada gol brasileiro.

Kia Ora

Nos dias de jogos do Brasil, que serão exibidos em três telões diferentes, o Kia Ora Bar abre as portas uma hora antes das partidas para receber os torcedores com um open chope de boas vindas.

O estabelecimento oferece também cinco sanduíches e quatro coquetéis pensados especialmente para a Copa.

The Victoria Pub

Inspirado nas terras da rainha, o The Victoria Pub oferece pacotes de consumação personalizados nos dia de jogos do Brasil, Inglaterra e País de Gales.

Com uma cerveja de boas vindas, o pub oferece pacotes que variam de R$ 100 a R$ 1500 com valores de consumação já inclusos.

Além disso, os torcedores que estiverem com camisetas de um dos times da partida transmitida vão ganhar uma cerveja especial da casa.

Tank Brewpub

A cervejaria artesanal Tank Brewpub também está transmitindo todos os jogos da Copa.

Durante as partidas do Brasil, o estabelecimento oferece 20% de descontos nos copos de 473 ml de qualquer chope da casa.

Thorrila

Localizado na Zona Norte, o Thorrila apresenta promoções especiais de cervejas, chopes e drinques, além de um telão para transmissão dos jogos.

Até o fim do mundial, a casa oferece o Espaço Confra, uma mesa para 15 pessoas de frente para o telão e com uma torneira self service de chope artesanal pelo valor de R$ 1000, ideal para grandes grupos.

Para quem estiver em grupos menores, o balde com 3 unidades de Heineken ou Original de 600 ml sai por R$ 50.

Chez Vous

O restaurante belga Chez Vous lançou, além das croquetas inspiradas nas seleções participantes, o passaporte Zot, que dá direito ao open bar de cerveja artesanal, lanches e brindes.

Há também a opção do passaporte Zot Meia Lia, que oferece 4 cervejas artesanais e brindes.

Vale ressaltar, também, que nos dias dos jogos do Brasil e Bélgica, a casa oferece rodadas de chope comemorativas para cada gol.