Così oferece cardápio especial da Copa elaborado por chefs convidados

09 de novembro de 2022 | 11:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Chef Renato Carioni recebe convidados durante a Copa Foto: Torin Zanette

O restaurante Così, comandado pelo chef Renato Carioni receberá os chefs Luiz Filipe, do Evvai, Tássia Magalhães, do Nelita, Paulo Yoller, do Meats e Brenno Floriano, da San Lorenzo Gelateria, dos dias 20 de novembro a 18 de dezembro para prepararem um menu especial inspirado na copa do mundo.

Ao longo do período da copa, nos jogos do horário do almoço (12h) será oferecido um menu que conta com entrada, prato principal e sobremesa pelo valor de R$ 98, e nos jogos que vão acontecer às 16h os chefs elaboraram um cardápio com 4 petiscos e 1 sorvete por R$ 78.

Menu do almoço

Entrada

Fritelle de peixe com maionese de açafrão e salada de rúcula (Renato Carioni)

File de Sardinha marinado, Maionese de Alcaparras, Maçã e Azeitonas, finalizado com alcaparra frita (Tássia Magalhães)

Prato Principal

Anellini Siciliani, ragout de linguiça, lagosta fresca e burrata (chef Luiz Filipe)

Fraldinha ao creme de espinafre cítrico, legumes e purê de batata com folhas de mostarda(chef Paulo Yoller)

Sobremesa

Gelato San Lorenzo ou iogurte e Amarena Fabbri (chef Brenno Floriano)

Menu de petiscos

Crostini de cabra com zenzero candito (chef Renato Carioni)

Pão de queijo, catupiry defumado e alho poró crocante (chef Luiz Filipe)

Empadinha de Cogumelos - Cogumelos Brunoise, Creme de Funghi e Telha de Batata (chef Tássia Magalhães)

Duo de burgers : Mini Hooligan (brioche de mandioquinha, burger de 90g, cheddar brasileiro, picles de pepino, bacon e maionese de raíz forte) e Mini Xissa (brioche de mandioquinha, burger de 90g, cheddar brasileiro, alface fininho, tomates fininho e maionese verde Meats) (chef Paulo Yoller)

Gelato San Lorenzo ou Iogurte e Amarena Fabbri (chef Brenno Yoller)

Serviço

Così

Data: de 20 de novembro a 18 de dezembro

Endereço: Rua Haddock Lobo 1589

Horário: 12h e 16h

Reservas: 3061-9543