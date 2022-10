Dia da banana: confira casas que oferecem sobremesas com a fruta

22 de setembro de 2022 | 17:48 por Cintia Oliveira, Especial para o Estadão

Banana assada no forno a lenha, com gelato de baunilha e crumble de avelãs, do Luce. Foto: Tadeu Brunelli

Nesta quinta (22) é comemorado o Dia da Banana. Seja na forma de banana-nanica, de banana-prata, de banana-da-terra ou de outras variedades, o fato é que a fruta originária do sudeste asiático é presença cativa na mesa dos brasileiros. E para além de suas qualidades nutricionais (a banana é rica em potássio, fibras e vitaminas), a fruta também esbanja versatilidade quando é utilizada como ingrediente. Diversos endereços oferecem sobremesas em que a banana é a protagonista. A seguir, confira algumas sugestões.

+ FAÇA EM CASA: Confira dez receitas com banana, entre opções doces e salgadas

Luce

O restaurante, que recentemente ganhou uma filial no shopping Pátio Higienópolis, tem o menu assinado pelo chef Marcelo Schomer, com diversos clássicos revisitados da cozinha italiana. Na ala das sobremesas, um dos destaques é a releitura do banoffee (R$ 45). À base de uma banana assada inteira no forno a lenha, que chega à mesa com gelato de baunilha, crumble de avelãs, marshmallow maçaricado e calda de caramelo.

Av. Higienópolis, 618, Higienópolis (shopping Pátio Higienópolis). 12h/ 23h.

Nanica

O carro-chefe da rede é o banoffee, a torta de origem inglesa que se tornou febre no Brasil. A versão tradicional da casa tem como base banana nanica, além de doce de leite, chantilly e cacau em pó, sobre massa ao leite (a partir de R$ 16, a fatia). Mas o cardápio também oferece a torta em versões como a monoffee, com morango, chantilly e suspiros (a partir de R$ 22, a fatia).

R. dos Pinheiros, 275, Pinheiros. 97592-0997. 9h/ 23h. Delivery pela Rappi e pelo iFood.

A famosa banoffee da doceria Nanica Brasil. Foto: Guto/ Cais Criativo

Hanami

A confeitaria comandada pelo chef pâtissier Cesar Yukio tem uma vitrine repleta de sobremesas de inspiração oriental. A choux cream, por exemplo, ganha uma versão inspirada no banoffee (R$ 15). A delicada massa choux é recheada com creme de baunilha, doce de leite, chantilly e bananas.

R. Demétrio Ribeiro, 785, Tatuapé. 2675-9300. 12h/ 19h (dom. 11h/ 16h - só delivery e retiradas). Delivery próprio.

Preto

Entre as pedidas para a sobremesa do restaurante de cozinha baiana, comandado por Rodrigo Freire, destaque para o bonézinho (R$ 37). Inspirada na clássica cartola pernambucana, a sobremesa tem como base um pastel recheado de boursin da Capril Capriolês, de Jundiaí (SP), e é servido com crumble de amendoim, doce de banana-da-terra e espuma de melaço de mandiocaba (R$ 37).

R. Fradique Coutinho, 276, Pinheiros. 95609-6842. 12h/ 23h (sex. e sáb. 12h/ 1h. dom. 12h/ 18h. fecha na 3a).

Pastel de queijo boursin com crumble de amendoim, doce de banana-da-terra e espuma de melaço de mandiocaba, do Preto. Foto: Lais Acsa

Così

Um dos destaques do menu de sobremesas do restaurante italiano, sob o comando do chef Renato Carioni, é a banana (R$ 32). A fruta, cozida na calda de açúcar mascavo e especiarias, chega à mesa na companhia de um delicado biscuit com recheio de creme de nozes e sorvete de caramelo feito na casa.

R. Haddock Lobo, 1589, Jardins. 3061-9543. 12h/ 23h (sex. e sáb. 12h/ 0h. dom. 12h/ 22h).

Mercearia do Conde

Conhecido pela decoração colorida e repleta de brasilidade, o endereço comandado pela restauratrice Maddalena Stasi apresenta uma cozinha variada, com receitas inspiradas em diversas nacionalidades. E um dos destaques do menu de sobremesas é a banana-da-terra grelhada, que é servida com sorvete de tapioca e calda de goiabada (R$ 33).

R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano. 3081-7204. 12h/ 15h30 e 19h/ 22h30 (sex. 12h/ 15h30. sáb. e dom. 12h/ 16h). Delivery próprio, pela Rappi e pelo iFood.