Dia de Doar une restaurantes de São Paulo para combater insegurança alimentar

28 de novembro de 2022 | 13:48 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

La Braciera lidera projeto do Dia de Doar Foto: Neuton Araújo

No dia 29 de novembro celebra-se o Dia de Doar. Com a finalidade de engajar pessoas para promover a cultura da doação, restaurantes da capital paulista e o Instituto Rizomas prepararam uma campanha para combater a insegurança alimentar de famílias do Capão Redondo.

Quem começou a movimentação em prol da data foi a pizzaria La Braciera em parceria com Dany Simon, sócio do restaurante Cora. A campanha vai abranger mais de 30 endereços da capital paulista.

Dentre as casas participantes, estão celebrando a data a Pasta Shihoma, A Casa do Porco, o resuatrante Aizomê, a cervejaria Tank Brewpub e a hamburgueria Z Deli.

Cada local participante vai vender 20 vouchers no valor de R$ 100, que dão direiro a consumação de R$ 120 sem a inclusão da taxa de serviço.

Os interessados poderão adquirir o serviço por meio da plataforma Ingresse a partir do dia 29 de novembro, com prazo de utilização até 31 de janeiro.

O Valor arrecadado será doado para o instituto Rizomas, que vai realizar a distribuição de cestas básicas na regiçao do Capão Redondo.

Lista de prticipantes

-1900 pizzeria

-A Casa do Porco

-Aizomê

-Atsui

-Baru

-Carlos Pizza

-Chimichurri

-Cora

-Divina Increnca

-Elea

-Fitó

-Futuro Refeitório

-Hirá Izakaya

-Hospedaria

-Jacarandá

-Jiquitaia

-Kotori

-La Braciera

-Lardo

-Le Jazz

-Mais Burguinho

-Martin Fierro

-Mescla

-Mico

-Mila

-Nosh

-Pasta Shihoma

-Paul’s Boutique

-Tank

-Tantin

-Tanuki Sushi

-Tasca da Esquina

-Veridiana

-ZDeli

Serviço

Dia de Doar

Data: 29 de novembro a 31 de janeiro

Ingressos: ingresse.com