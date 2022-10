Esther Rooftop realiza jantar degustação em parceria com chefs

26 de setembro de 2022 | 05:00 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Restaurante Esther Rooftop celebra aniversário com menu especial Foto: Carlos Alkmin

O restaurante Esther Rooftop, dos chefs franceses Benoit Mathurin e Olivier Anquier, comemora 6 anos de trabalho e história e por isso irá realizar um jantar com menu degustação exclusivo em sete tempos. O evento será realizado dia 27 de setembro, terça-feira, às 20h, e terá a participação de outros chefs para celebrar a data.

O menu foi elaborado pelo chef da casa, Benoit Mathurin, em parceria com Matheus Zanchini, do restaurante Borgo Mooca, e Cesar Costa, do restaurante Corrutela.

O cardápio de degustação terá sete sequências, sendo amuse bouche, entradas, pratos principais e sobremesas. Uma parceria pensada especialmente para o público celebrar em grande estilo o aniversário de 6 anos do Esther.

Confira o menu exclusivo completo:

Amuse bouche (Benoit): Wonton de frango e lagostim, abacate e gengibre;

Entrada 1 (Matheus): Gougères de bacalhau mantecato com ovo frito;

Entrada 2 (Benoit): Polvo, cenoura e caldo potente de vinho;

Prato 1 (César): Pieds e paquet provençal, batatinha e crème de alho;

Prato 2 (Benoit): Magret, coração e chirivia. Emulsão béarnaise;

Sobremesa 1 (Benoit): Pavlova de frutas vermelhas;

Sobremesa 2 (César): Île flottante baunilha.

Os convites estão sendo vendidos a R$ 250 por pessoa (sem a taxa de serviço) e as reservas podem ser feitas até dia 26/09 (segunda-feira) através do WhatsApp da casa.

Serviço

Onde? Esther Rooftop. Rua Basílio da Gama, 29, República, São Paulo.

Quando? Terça, 27, às 20h.

Como reservar? 11 3256-1009.