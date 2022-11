Festival de São Paulo e Rio de Janeiro terá pratos com wagyu

02 de novembro de 2022 | 10:04 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Lâminas finas de coxão mole cru de Wagyu são servidas sobre arroz carolino temperado à moda oriental e finalizado com demi-glace Foto: Liriade

A terceira edição do Cortés de Temporada, festival que acontece de 8 a 13 de novembro no Cortés Asador do Shopping Villa-Lobos, em São Paulo, e de 15 a 20 no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, já tem uma estrela para chamar de sua: a carne wagyu.

Por uma semana, a casa irá servir cortes produzidos pela Wagyu JC, criadores de São João da Boa Vista, na Serra da Mantiqueira. O cardápio, assinado pela chef Daniela França Pinto, terá como prato principal dois cortes: o New York steak e o ribeye.

Os dois cortes vêm de animais wagyu puro certificado e com gordura intramuscular entre 11 e 12 graus, os mais altos graus de marmoreio. Fãs de cerveja poderão harmonizar os pratos com as sugestões escolhidas por nossa consultora de bebidas, Luciana Bernades.

Ribeye com purê de batata com salsa francesa, aspargos, pétalas de cebola tostados Foto: Liriade

“Nossos fornecedores da Wagyu JC, uma empresa familiar, têm tradição e cuidado impressionante no manejo de Wagyu no Brasil. Selecionamos os novilhos no campo há mais de um ano. O Wagyu é uma raça mais tardia, demora para ficar pronta, e atende nosso preceito de qualidade e respeito ao animal”, diz Flávio Saldanha, consultor para a cadeia de carne do Cortés Asador.

Confira, a seguir, os pratos disponíveis durante o festival.

Sushi de Wagyu: lâminas finas de coxão mole cru de Wagyu são servidas sobre arroz carolino temperado à moda oriental e finalizado com demi-glace (R$ 32);

Tostada de pullet beef de Wagyu: a capa de filé de Wagyu cozinha em fogo lento por cerca de 5 horas. A carne é desfiada, servida sobre tostada com o próprio molho e finalizada com cebola caramelizada (R$ 32);

Ribeye com purê de batata com salsa francesa, aspargos, pétalas de cebola tostados: corte alto do contrafilé com 250 g. Macio e suculento, com sabor amanteigado e notas caramelizadas (R$ 264);

New York steak com talharim de pupunha, tomate concassé, ervas frescas e azeitonas pretas: ponta do contrafilé com 250 g e camada de gordura externa. Na boca, a untuosidade da carne remete a sabores amanteigados e caramelizados (R$ 264).