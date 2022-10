Guia de sorveterias: lugares para tomar bons sorvetes em São Paulo

23 de setembro de 2022 | 05:00 por Matheus Mans e Cíntia Oliveira, O Estado de S.Paulo

Sorvetes da Albero dei Gelati Foto: Bruno Geraldi

O Dia do Sorvete é celebrado nesta sexta-feira, 23, e o que não faltam são lugares para comemorar a data em São Paulo. Dos sorvetes artesanais aos mais diferentões, dos gelatos aos veganos: todos eles podem ser encontrados na capital, em casas que valorizam o ingrediente e que causam verdadeira paixão em quem experimenta suas iguarias, seja na casquinha ou no copinho. A seguir, confira um guia completo de sorveterias da capital paulista para não só celebrar a data, como também passear e tomar bons sorvetes por aí.

Do campo para o sorvete

Gelato Boutique

Comandada pela chef Marcia Garbin, a marca, com duas unidades na cidade, apresenta uma seleção de gelatos autorais, elaborados com ingredientes locais e de pequenos produtores. Um de seus sabores é o caffè-lime, à base de limão e café espresso. Faz sucesso o baked alaska, à base de pão de ló, gelato e merengue italiano maçaricado. As casquinhas estão disponíveis nas versões de 120g (R$ 19) e de 140g (R$ 22). Enquanto isso, os copinhos têm três versões: 120g (R$ 17); 140g (R$ 19) e 160g (R$ 22).

Onde: R. Pamplona, 1023, Jardim Paulista. 3541-1532. 12h/17h30 (sáb. e dom. 13h/19h).

Albero dei Gelati

A Albero dei Gelati tem uma proposta totalmente diferente: gelatos agrícolas. A casa, com sede na Itália e com duas unidades em São Paulo, produz gelatos ao modo italiano, mas com base em ingredientes locais, vindos de produtores próximos. Os sabores variam, mas são boas as pedidas de gelatos como o de chocolate com cachaça, do queijo Canastra com mel e castanha de caju e o de spirulina verde (uma alga) com infusão de flores. Os preços? Seja no copinho ou casquinha, sai por R$ 14, o pequeno; R$ 18, o médio; R$ 24, o grande. E quem quer picolé, boa notícia: em homenagem ao Dia do Sorvete, a casa está lançando versões de seus sorvetes no palito. Feitos todos à base de água, os picolés podem ser encontrados nos sabores de uvaia, fruta nativa da Mata Atlântica fornecida; morango orgânico da Toca da Mantiqueira, com alecrim; maracujá fornecido por Luciana do Ceasa, com gengibre; amora, da rede de agroecologia Ecovida, tanto na unidade de Pinheiros quanto nos Jardins. O valor de cada picolé com aproximadamente 40g é R$ 8.

Onde: R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros. 95824-3818. 12h/20h (6ª a dom. 10h/22h).

Baobá

Inaugurada no início de 2020, a loja oferece uma seleção de sorvetes elaborados praticamente do zero. O doce de leite, por exemplo, fica apurando em fogo baixo durante dois dias. Depois, é utilizado em sabores como o doce de leite mesclado, que é um dos carros-chefes da marca. A vitrine também ostenta uma linha de sorvetes veganos, à base de leite de castanha de caju, além de sorbets como o de mexerica, maçã verde e maracujá. Com dois sabores, o potinho pequeno sai por R$ 14,00 e na casquinha custa R$ 16,00.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1078, Jardim Paulista. 3251-1408. 12h/18h (sáb. e dom. 12h/18h45).

Ideal para os veganos

Stuzzi

Inaugurada em 2008, na Vila Madalena, a Struzzi conta com mais de 100 sabores que se alternam nas vitrines respeitando a disponibilidade da matéria prima de acordo com a época do ano. De acordo com a casa, todos os sabores são artesanalmente desenvolvidos com pouquíssimo açúcar e alguns deles não levam nenhum ingrediente de origem animal na sua formulação. Aliás, a Struzzi chegou a ter a Veganeria, sorveteria totalmente voltada para produtos sem insumos animais. Mas, em 2021, a casa fechou e foi absorvida pela matriz, que passou a oferecer um maior número de sorvetes veganos. Dentre os destaques, gelato de mousse de mirtilo, chocolate 70% e o de iogurte com maçã verde. No copinho ou na casquinha, a casa cobra R$ 14,90 a cada 100 gramas. A caixa de meio litro sai por R$ 64.

Onde: R. Harmonia, 1198, Vila Madalena. 3815-8887. Todos os dias, 8h/20h. Delivery via iFood.

Da Pá Virada

Casa com 10 endereços e mais de 200 sabores no cardápio, a Da Pá Virada conta com sorvetes 100% artesanais que buscam privilegiar o sabor do ingrediente. O destaque, aqui, ficam com os gelatos de frutas, ideais para os veganos: o de caju é de comer rezando, com o melhor sabor da fruta, e ainda conta com um gelato de cacau a base de água, que qualquer vegano ou intolerante à lactose pode comer e matar a saudades do chocolate. Quer sair do óbvio ainda mais? Tem gelatos de cambuci, açaí e cupuaçu. A casquinha sai por R$18, enquanto o copinho varia entre R$ 16 e R$ 22, de acordo com o tamanho.

Onde: R. Cardoso de Almeida, 1021, Perdizes. 2157-1524. Todos os dias, 12h/21h. Delivery próprio e via iFood.

Trevisi

Casa de Andrea Trevisi, venezuelana filha de italianos, a Trevisi tem em sua base sorvetes naturais, sem lactose e com opções para veganos e até mesmo kosher. Dentre os destaques de sabores, abacaxi com alecrim, goiaba, manga, morango com laranja e manjericão -- além do de pistache, que é de comer rezando, e o inusitado de palha italiana. Um pote de gelato de 700ml sai por R$ 60, enquanto o de 1,3 litro sai por R$ 120.

Onde: Praça Vilaboim, 53, Higienópolis. 2649-2373. Seg., 13h/21h. Ter. a dom., 12h/23h. Delivery via iFood.

Alfreddo Veggani

Uma das poucas sorveterias totalmente focadas no público vegano, a Alfredo Veggani, na Vila Mariana, não deixa qualquer insumo animal entrar no seu sorvete. Aqui, os gelatos são produzidos artesanalmente com leites vegetais, enquanto os sorbets são produzidos com a pura fruta, à base de água ou chás. Todos são livres de gordura hidrogenada, não contém soja e são livres de glúten. Destaque para o de graviola, fior di latte de laranja e sorbet de pera. Mas o melhor mesmo, e mais inusitado, é o de caldo de cana ao chá de capim santo. O potinho individual sai por R$ 17, enquanto o pote com meio litro sai por R$ 47.

Onde: R. Dona Inácia Uchoa, 271, Vila Mariana. Ter. a dom., 12h/19h. Delivery via iFood.

Froid

Esta sorveteria artesanal na Vila Buarque conta com casquinha e sorvetes veganos como carro-chefe. No cardápio, a Froid vai desde os sabores mais tradicionais (chocolate belga, baunilha brasileira, banoffee) até alguns mais diferentões (doce de leite com trufa de café, cupuaçu com chococaramelo, limão com amora, cacau com abacate e cajá passion). Todos deliciosos, valorizando o sabor das frutas e doces. O potinho com duas bolas sai por R$ 24.

Onde: R. Jesuíno Pascoal, 39, Vila Buarque. 2638-5381. Qua. a dom., 12h/19h. Delivery via iFood e Rappi.

A já famosa casquinha da Froid é aromatizada com baunilha. Foto: Diego Silva

Pinguina

Localizada na Vila Madalena, a sorveteria que abriu em 2019 oferece uma seleção de produtos elaborados sem bases prontas ou aromatizantes - tudo é feito com ingredientes naturais. Entre as sugestões do cardápio, brilham sabores como manga com gengibre, três limões (tahiti, siciliano e cravo) e sorvete de flor de laranjeira com amêndoas. Para celebrar a data, a sorveteria ainda está lançando sorvete de cerveja de pão de mel da Trilha. Os preços: R$ 14 com uma bola, R$ 16 uma bola com dois sabores e R$ 20 por duas bolas.

Onde: R. Medeiros de Albuquerque, 337, Vila Madalena. 98122-6493. 12h30/19h (dom. 12h30/18h; fecha 2ª).

Sorvete à moda italiana

Le Botteghe Di Leonardo

Com três lojas em São Paulo, a marca com sede na Itália apresenta uma linha de gelatos produzidos a partir de preceitos da gelateria italiana. Na vitrine, clássicos como pistache siciliano e stracciatella de amarena (à base de fiordilatte e calda de cerejas), além de sabores à base de produtos locais. É o caso de sorbettos de cambuci, cupuaçu e de caju.

Onde: R. Oscar Freire, 42, Jardim Paulista. 2528-2000. 13h/21h (6ª e sáb. 13h/22h. dom. 12h/ 21h).

Pine & Co.

O foco da marca, comandada pelos irmãos Daniel e Raphael Lee, são os gelatos produzidos a partir de técnicas italianas, mas com um toque de criatividade. A vitrine reúne sabores que vão desde a versão gelada do clássico tiramisù, elaborado com mascarpone, café, zabaione e bolacha champagne, até sugestões como o brownie de chocolate com caramelo salgado. O copo pequeno, com dois sabores, fica R$ 15. O mesmo na casquinha.

Onde: R. Mateus Grou, 140, Pinheiros. 12h/19h (6ªa dom. 12h/21h; fecha 2ª).

Criativos e artesanais

Davvero

Sob o comando das irmãs Suelen Ferrari e Débora Tesoto, a gelateria, com quatro unidades na cidade, apresenta uma linha de gelatos artesanais. A vitrine reúne sugestões como frutas vermelhas, doce de leite, além do cheesecake, à base de cream cheese, o biscoito de castanha que é servido sobre os gelatos da casa, além calda de amora com morango e framboesa. Sai R$ 15, o pequeno; R$ 17, o médio; R$ 19, o grande. As casquinhas artesanais levam um recheio de calda de chocolate belga ao leite. De lamber os dedos.

Onde: R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi. 3881-6552. 11h30/22h.

Damp

Com filas que chegam na esquina aos finais de semana, a casa chama a atenção pelo sorvete de massa, cobrado por quilo, com sabores diversos -- além dos tradicionais (e deliciosos) chocolate, baunilha, menta e afins, a Damp também experimenta sabores como violeta, pistache californiano, castanha, canela e coco com doce de abóbora. Vale também às vezes se arriscar, deixar o sorvete de massa do lado e apostar nas deliciosas cassatas (R$ 16,50) de diversos sabores e em receitas da casa, como o Dampino (R$ 17,50), uma deliciosa mistura de sorvetes de creme e chocolate com cereja e cobertura. Todos eles são feitos na casa, sem adição de conservantes ou qualquer outro produto químico.

Onde: Rua Lino Coutinho, 983. 2274-0746. Ter. a dom., 10h/19h (fecha dom.). Delivery via iFood.

Na Damp, é possível encontrar gelato de mousse de uva, leite condensado com baunilha e outras variedades Foto: VALERIA GONCALVEZ/ESTADAO

Frida & Mina

Inaugurada em 2013, em Pinheiros, a badalada sorveteria ganhou uma filial, recentemente, na Rua Ferreira de Araújo. Entre as sugestões da vitrine, vale destacar os sorvetes de laranja com biscoito de castanha de caju e o de mirtilo com doce de limão-siciliano. Os sorvetes, servidos na janela do local, custam R$ 14, uma bola; R$ 22, duas; R$ 30, três.

Onde: R. Artur de Azevedo, 1147, Pinheiros. 2579-1444. 12h/20h.

Walnuts

Discípula do mestre sorveteiro Francisco Sant’Ana, da Escola Sorvete, a confeiteira Mariana Paschoarelli apresenta nos dois endereços da Walnuts (a filial fica na Vila Clementino) uma linha de sorvetes elaborada com produtos naturais e sazonais. Entre os sabores que se revezam na vitrine, destaque para o de café com cardamomo e nibs de cacau e o de bolo de cenoura mesclado com calda de chocolate. O de flocos de cookies é sabor fixo do menu.

Onde: R. Morgado de Mateus, 195B, Vila Mariana. 5082-1824. 12h/19h30.

Dezato

Além do espaço aconchegante, em uma rua que mistura casas residenciais e novos comércios, a Dezato aposta na diversidade e na qualidade dos sorvetes. Artesanal, sem adição de corantes ou aromatizantes e produzidos a partir de ingredientes frescos, a sobremesa chama a atenção pela variedade: tem desde clássicos, como chocolate e de frutas, até caramelo com flor de sal e bolo de cenoura. Preços entre R$ 12 e R$ 17.

Onde: R. Augusto Tolle, 279, Santana. 92006-9970. Ter. a dom., 13h/20h. Delivery via Rappi.

Diferentões

Sorveteria do Centro

Ali no centro de São Paulo, perto da Casa do Porco e do Hot Pork, está a sorveteria dos sócios Jefferson e Janaína Rueda. A Sorveteria do Centro aposta justamente em sabores e experiências pouco usuais: dentre as opções no cardápio, estão o Geladão (inspirado naquele bolo gelado de abacaxi), o Goiabada Cascão, o Leitão (com bacon) e um de merengue. Todos são absolutamente deliciosos. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 25.

Onde: R. Epitácio Pessoa, 94, República. 3129-8735. Todos os dias, 12h/22h.

Bachir

Em um imóvel de esquina em Moema, entre a avenida Hélio Pellegrino e a Rua Diogo Jácome, a Bachir é especializada em servir sorvete libanês. É delicioso o sorvete de pistache iraniano e ashta, que é uma mistura de leite com água de flor de laranjeira. O destaque, porém, fica com os sorvetes de tâmara e damasco. Cremosos, ele concentram os sabores da fruta com suavidade e sem agredir o paladar. Uma casquinha com pistache e apenas uma bola de sorvete sai por R$ 16. Nessa única bola, porém, é possível misturar até quatro sabores escolhidos pelo próprio cliente -- só é bom pensar bem na combinação.

Onde: R. Diogo Jacome, 686, Moema. Todos os dias, 10h/22h.

Casquinha do Bachir Ice Cream Foto: Matheus Mans/Estadão

Mooi Mooi

A Mooi Mooi é mais simples no visual: afinal, a grande surpresa da casa está na hora que você coloca o sorvete na boca. As massas são misturadas com diferentes tipos de ingredientes, como biscoitos, cereais e frutos secos. Tudo homogêneo e causando uma agradável surpresa. Um dos melhores é o Amazônico, que tem massa de sorvete de açaí misturado com granola de tapioca, banana e mel. Ornamentando a casquinha, crocante de macadâmia. No bolso, o valor também assusta um pouco, mas menos do que a Dumbo. Os sorvetes autorais, como o Amazônico, ficam entre R$ 24 e R$ 27 -- os mais caros são de pistache iraniano e outro de frutas vermelhas. Ainda dá para montar o sorvete passo a passo, com escolhas individuais de cada produto. A casa também vende milkshakes.

Onde: R. Manuel Guedes, 249, Itaim Bibi. Ter. a dom., 12h/22h. Delivery via iFood.

Dumbo

A Dumbo, localizada em um pequeno contêiner na Oscar Freire, 978, tem filas longas aos finais de semana, mas é tranquilo nos dias úteis. De cara, o valor assusta: o combo, com waffle, sorvete e acompanhamento, fica R$ 30, na casquinha ou no copinho. Na hora da escolha, porém, a variedade tira um pouco desse susto. São quatro sabores de sorvete (chocolate, baunilha, morango com leite condensado e doce de leite), que depois podem ser servidos com calda (caramelo, chocolate, doce de leite, wasabi, goiabada, morango e leite condensado) e uma infinidade de toppings, como confeitos e marshmallow. O que mais chama a atenção, porém, é o simpático waffle que ornamenta o sorvete. Em formato de peixe, ele é macio, quentinho e pode ser recheado com creme de avelã ou doce de leite.

Onde: R. Oscar Freire, 978, Jardins. Todos os dias, 11h/20h.

N2

A sorveteria N2 e a hamburgueria Meat Downtown, que compartilham o mesmo espaço no bairro dos Jardins, contam com layout que se assemelha a um verdadeiro laboratório químico. Não é à toa: os sorvetes de lá são preparados um a um (e na hora!) com uso de nitrogênio líquido. É uma boa pedida o gelato especial médio de Oreo e bacon (R$ 37).