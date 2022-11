Moqueca não é tudo igual; confira onde encontrar o prato

11 de novembro de 2022 | 12:34 por Cintia Oliveira, Especial para o Estadão

Moqueca do Tordesilhas Foto: Lucas Terribili

Embora tenha como base pescados, frutos do mar ou banana-da-terra (alô, veganos!), além de vegetais e coentro, vale ressaltar que moqueca não é tudo igual. A receita, que combina influências indígenas, africanas e portuguesas, surge em algumas versões pelo Brasil afora. Enquanto a versão baiana leva leite de coco e azeite de dendê, a moqueca capixaba é perfumada (e colorida!) por urucum. Independentemente da versão, o fato é que o brasileiro é apaixonado pela receita. Tanto que diversos restaurantes da capital paulista servem moqueca. Com o aumento exponencial do público vegetariano e vegano nos últimos anos, é possível encontrar a receita na versão veggie. A seguir, confira uma seleção de endereços que oferecem o prato.

Tordesilhas

O menu elaborado pela chef Mara Salles, que é uma verdadeira celebração à cozinha brasileira, abre espaço para algumas variações de moqueca capixaba. À base de abadejo, cebola, tomate, urucum, azeite e coentro, é servida na panela de barro e chega à mesa com arroz e farofa de dendê (a partir de R$ 95). Outras pedidas ficam por conta da moqueca de peixe e camarão (a partir de R$ 105), além da vegana, com banana-da-terra e leite de coco (R$ 72). Já a versão baiana, que também leva pimentão, leite de coco e azeite de dendê, não está no cardápio, mas quem quiser é só pedir.

Al. Tietê, 489, Jardins. 3107-7444. 5ª e 6ª, 12h/ 15h e 19h/ 22h30 (sáb., 12h/ 17h e 19h/ 22h30. Dom., 12h/ 17h). Delivery próprio e pelo iFood.

Moqueca do Tordesilhas Foto: Lucas Terribili

Moqueca Bahiense

Sob o comando do chef Leo Bahiense, o delivery, que surgiu em plena pandemia, tem como protagonista a moqueca, uma das receitas que fazem parte de suas memórias de infância. Como não poderia deixar de ser, ele, que nasceu em Salvador (BA), apresenta a versão baiana da receita, elaborada com leite de coco, azeite de dendê, pimenta-de-cheiro e coentro. O menu reúne versões como a moqueca de tilápia (a partir de R$ 69,90), a mista, com robalo e camarão (a partir de R$ 109,90, a individual), além da vegana, com banana-da-terra e feijão branco, ou grão-de-bico (a partir de R$ 54,90). As moquecas chegam guarnecidas de arroz branco, farofa de dendê com cebola e molho de pimenta-malagueta verde.

Pedidos pelo tel. 96434-5405. 4ª a 6ª, 12h/ 15h. (Sáb. e dom., 12h/ 16h). Frete sob consulta.

Badauê

A filial paulistana do restaurante, com sede em Juqueí, no litoral norte de São Paulo, tem como protagonista os pescados e frutos do mar, que servem como base de receitas como as moquecas baianas, com leite de coco e azeite de dendê, que surgem em algumas versões no cardápio. Entre as sugestões, que servem duas pessoas, destaque para a moqueca de peixe (R$ 208) e a de camarão com banana-da-terra (R$ 278). Ambas chegam à mesa com arroz, farofa de dendê e pirão de peixe.

R. José Maria Lisboa, 1.397, Jardins. 2894-1804. 12h/ 16h (3ª a 5ª, 12h/ 15h e 19h/ 0h. 6ª, 12h/ 15h e 19h/ 23h30. Sáb., 12h/ 0h. Dom., 12h/ 22h).

Moqueca de camarão do Badaue Foto: Mario Rodrigues

Mestiço

O restaurante comandado pela chef Ina de Abreu apresenta uma cozinha de inspiração tailandesa, mas com um toque de brasilidade. Uma das sugestões do cardápio é a moqueca baiana, à base de robalo e camarão (R$ 116), que é servida com arroz e farofa. A pedida entra em cartaz no menu executivo servido às terças-feiras, na hora do almoço, e aos sábados.

R. Fernando de Albuquerque, 277, Consolação. 3256-3165. 11h45/ 23h (3ª a 5ª, 11h45/ 0h. 6ª e sáb., 11h45/ 1h. Dom., 11h45/ 23h). Delivery pelo iFood.

Camélia Òdòdó

Misto de café e restaurante, o endereço comandado pela chef e apresentadora Bela Gil apresenta uma cozinha com base nos vegetais e em ingredientes agroecológicos, vindos de pequenos produtores. Servida aos domingos, a moqueca vegana tem como base banana-da-terra e leva pimentões, tomates, leite de coco caseiro e azeite de dendê. É guarnecida de arroz agroecológico do MST com coco (R$ 63) e farofa de dendê.

R. Girassol, 451B, Vila Madalena. 3815-7987. 9h/ 22h30. Delivery pelo iFood.