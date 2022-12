Não é só parrilla: restaurantes argentinos servem iguarias tradicionais

02 de dezembro de 2022 | 12:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Carré de cordeiro do Rincon Escondido Foto: Nico Diaz Tillard

Segundo maior país da América Latina, a Argentina tem forte influência da culinária espanhola e italiana.

Sejam as famosas empanadas, parrillas ou até mesmo as "facturas", massas adocicadas, a gastronomia argentina ganhou espaço além de seu território e surgiram casas que se inspiram nos hábitos argentinos para servir pratos tradicionais.

Rincon Escondido

A parrilla tem como principal característica as lenhas de árvores frutíferas e temperatura constante, fazendo com que as carnes cozinhem de maneira uniforme.

O Rincon Escondido mantém viva a cultura parrillera no Brasil. Obra dos sócios Francisco Mancuso, argentino, e Alan Edelstein, filho de uruguaios. A ideia principal do estabelecimento é promover experiências gastronômicas com foco na parrilla, mas a participação demanda reserva prévia.

Praticamente tudo é feito na parrilla, desde os antepastos de vegetais, passando pelas entradas e, finalmente, chegando a cortes nobres como bife de chorizo e ancho.

R. Madalena, 69, Vila Madalena. (11) 98995-7975. Próximas experiências em 13/01/2021, 27/01/2023 e 03/02/2023

Parrilla do Rincon Escondido Foto: Nico Diaz Tillard

La Guapa

Tradicionais, as empanadas são muito consumidas no dia a dia dos argentinos e podem aparecer em uma série de sabores.

A rede La Guapa, da chef Paola Carosella, apresenta essas iguarias em sabores como a tradicional de carne, cebolas caramelizadas, presunto e queijo e até mesmo humita, à base de milho, queijo e manjericão.

Quem preferir uma refeição completa também pode pedir a salada da casa como acompanhamento.

R. dos Pinheiros, 248 B, Pinheiros. 3834-7313. 10h / 22h (sáb. e dom. 12h / 22h). Outras unidades espalhadas pelo Brasil.

Combo de empanadas do La Guapa Foto: Francisco Toledo

Rotiseria Argentina

Dedicada a confeccionar as tradicionais "facturas", a Rotiseria Argentina funciona como uma espécie de padaria.

As facturas são, na realidade, um diferente conjunto de massas doces que se encontra pouco no Brasil. As medialunas de manteiga e açúcar e a pasta frola são boas pedidas da casa, e não passam despercebidas.

R. Cel. Silvério Magalhães, 78, Vila Santo Estefano. 91125-1260. 14h / 22h (sáb. 10h / 22h e dom. 08h / 12h. Fecha seg, ter e qua)

Chimi Choripanes

O choripán argentino surgiu na costanera como uma “comida rápida”, mas acabou se popularizando ao redor do mundo. O sanduíche nada mais é do que a junção das palavras “chorizo” e “pan”, linguiça e pão em espanhol.

O Chimi possui um cardápio diversificado do lanche, que pode ser tradicional, com provolone, pimentão e até mesmo guacamole.

R. Artur de Azevedo, 969, Pinheiros. 3062-3445. 11h30 / 23h.

Choripán de provoleta do Chimi Choripanes Foto: Juan Pablo

Chimichurri Parrilla

Outra casa que mantém a tradição parrillera é o Chimichurri Parilla, comandado por Toma Peñafiel e Gabriel Toledo.

A casa faz sucesso com as empanadas fritas, cortes nobres e exóticos, embora muito consumidos na Argentina, como a molleja, ou timo do boi.

Av. Prof. Alfonso Bovero, 730, Perdizes. (11) 3871-9373. 12h / 15h30 e 18h / 22h30 (fecha seg.)