Pasta Shihoma recebe especialista em pastas da Sardenha para jantar especial

29 de setembro de 2022 | 07:00 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

A convite de Marcio Shihoma, desembarca em outubro no Brasil a especialista em pasta da Sardenha Claudia Casu. Cláudia fará dois jantares especiais no Pasta Shihoma, onde irá apresentar uma parte do seu trabalho de resgate da cozinha antiga da ilha italiana.

A pastaia é uma das poucas mulheres no mundo capaz de produzir o Su Filindeu (que significa "os fios de Deus"), pasta de sêmola, água e sal feita a mão, trançando fios em camadas, uma das raridades da Sardenha. A massa é destaque do menu que será servido nos dias 18 e 19 de outubro no Shihoma.

Fregula, pequena massa de semolina tradicional da Sardenha Foto: Acervo Pessoal

Por mais de 300 anos, esta pasta só era ensinada para as mulheres da família Abraini e chegou praticamente à extinção. A pasta é tão complexa de ser executada que em 2015, uma equipe de engenheiros da Barilla, uma das maiores fabricantes de massa da Itália, visitou Paola Abraini para ver se poderiam reproduzir a técnica dela com uma máquina. Não funcionou.

Criadora do “Sardegna Cooking Studio", onde pesquisa, desenvolve e promove a cozinha antiga da Sardenha, Cláudia inventou diferentes formas de pastas, que ela cria usando ferramentas tradicionais da Sardenha, como rodas e pinças de latão.

Algumas das raridades pesquisadas por Cláudia serão servidas nos jantares no Shihoma. O menu, de sete etapas (R$ 600), começa com a torta sarda recheada de frutos do mar e vegetais, seguida da fregula, pequena massa de semolina tradicional da região, servida com brodo de peixe e crustáceos.

Su Filindeu, pasta de sêmola, água e sal feita a mão, trançando fios em camadas, uma das raridades da Sardenha Foto: Acervo Pessoal

A lorighittas, pequenos anéis de massa trançada, será servida como manda a tradição de mais de 500 anos, com caldo de frango e molho de tomates; seguido do culurgionis Ogliastrini, massa recheada com queijo pecorino sardo, batatas e hortelã e servido com molho de tomate. Uma pasta frita, recheada com pecorino sardo e servida com mel, encerra o menu.

As reservas para os jantares estão disponíveis a partir do dia 07 de outubro pelo site shihoma.com.