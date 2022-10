Pizza de apenas US$ 1 resiste e é parada obrigatória em Nova York

07 de outubro de 2022 | 05:00 por Matheus Mans, de Nova York, O Estado de S.Paulo

Pizza da 99 Cent Fresh Pizza Foto: Matheus Mans

Quem passa apressado na frente do número 1723, na Broadway, não deve notar a 99 Cent Fresh Pizza, que vende pizza a apenas US$ 1. Com um letreiro em branco e vermelho, o lugar está esmagado por grandes prédios e, ainda, eclipsado por um andaime que parece estar ali desde sempre. Só uma coisa pode fazer o pedestre reparar na casa: uma enorme fila que se forma na porta, a qualquer hora.

Afinal, a 99 Cent Fresh Pizza é uma guerreira quase solitária de um mercado que acabou. Essas lanchonetes e pizzarias surgiram em Nova York nos idos de 2008, quando a crise econômica se abateu nos Estados Unidos. Empresários viram uma oportunidade de ganhar dinheiro vendendo comida a preço baixíssimo, mas em grandes quantidades.

Em 2018, porém, esses lugares começaram a não aguentar a inflação e, também, passaram a ser deixados de lado pelo público, que preferia coisas mais saborosas. O site Vice chegou a decretar que as pizzas de US$ 1 estavam passando por uma “morte lenta”. As coisas pioraram na pandemia. Mas, agora, as redes sociais ajudaram a reviver os remanescentes.

Afinal, um vídeo no TikTok de alguém comprando um pedaço de pizza por meros US$ 1 chama a atenção. Viraliza. Hoje em dia, nem mesmo uma água custa tão pouco assim. A 99 Cent Fresh Pizza ainda tem uma promoção de abrir a boca: dois pedaços e um refrigerante por US$ 3. A pizza grande sai por US$ 8.

A fila não para. No horário da visita de Paladar, as pessoas se atropelavam na porta para entrar e pedir um pedaço. O caixa, que não gasta seu tempo sequer dando bom dia, faz tudo com um costume que assusta: pega a pizza, que é apenas a de mussarela, e já joga no pratinho de papelão. Você mesmo pega o refrigerante e sai rápido, já que atrás vem mais gente. E atenção: só aceitam dinheiro.

Fachada da pizzaria 99 Cent Fresh Pizza, em Nova York, na Broadway Foto: Matheus Mans

O mais curioso é a multiplicidade de pessoas por ali. Tem estrangeiros e locais, jovens e velhos, pessoas fazendo turismo e outros só de passagem. Há aquele que para no meio pra tirar uma foto do local, enquanto outros já começam a bufar por estarem atravancando.

No paladar, ela lembra qualquer “pizza americana”, como Pizza Hut ou Domino’s, sem muitas surpresas. No entanto, é surpreendentemente agradável pelo valor. O queijo é saboroso e a massa, apesar de muito pesada para o gosto do brasileiro, complementa bem.

Inflação na pizza de US$ 1

Em andanças pela cidade de Nova York, apenas a 99 Cent Fresh Pizza segurou a barra do US$ 1. Existem algumas outras lojas no bairro, como a US$ 1 Pizza Slice, no número 748 na 9ª Avenida. Apesar do nome, a casa cobra 50 centavos de dólar mais caro. Um só pedaço de queijo sai por US$ 1,50 — e nada daquela promoção. De pepperoni, outra boa pedida, US$ 2,50.

Pizza da US$ 1 Pizza Slice, no número 748 na 9ª Avenida Foto: Matheus Mans

Além disso, a pizza da US$ 1 Pizza Slice é bem mais fina, tem menos recheio e não é tão saborosa — apesar do temperinho de alho que fica ali na mesa na calçada, amarrado com um barbante. Com isso, fica a dúvida: até quando a 99 Cent Fresh Pizza vai fazer uma pizza saborosa tão barata? Assim, deixamos a recomendação de que, se for à NY, coma um pedaço.