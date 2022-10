Priceless, uma ode à brasilidade

22 de setembro de 2022 | 12:00 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

No topo do edifício Alexandre Mackenzie, construído em 1929 no centro da cidade de São Paulo, o espaço Priceless faz uma ode à brasilidade através da gastronomia. O acesso à cobertura do que é hoje o shopping Light se dá por meio de um charmoso elevador antigo, que por si só já promove uma viagem no tempo e espaço. Alcançado o sexto andar, o cliente tem acesso ao restaurante Notiê, que opera apenas no jantar e com menus-degustação temáticos - e definidos por temporada -, e ao bar e restaurante Abaru, ambos sob a batuta do chef Onildo Rocha.

Novo visual do restaurante Notiê, com painel da artista plástica indígena Duhigó. Foto: .

Além de Onildo, que cuida da cozinha dos espaços, outros embaixadores têm a incumbência de cuidar do que se bebe nesses lugares: a sommelière de vinhos Andrea Vilas Boas, o sommelier de cervejas Junior Bottura (da Cervejaria Avós), o mixologista Ale D'Agostino (do Aptk Spirits) e o barista Bora Um (da Um Coffee Co.).

Com a Amazônia sob os holofotes, o restaurante Notiê está completamente repaginado, com ambiente e menu novos (leia mais aqui).

Com um cardápio autoral, que conta a história dos povos amazônicos nacionais, o Notiê oferece menus-degustação de cinco e dez tempos, além de cardápio à la carte, uma novidade que chega junto com a nova temporada. Os clientes também podem optar pelas harmonizações de vinhos escolhidos pela sommelière da casa.

Para esta temporada aparecem pedidas como o cremoso croquete de mandioca, que abre alas para o arroz de pirarucu seco com aïoli de urucum. O menu à la carte é formado por boa parte dos pratos dos menus-degustação.

Salão do bar e restaurante Abaru, no espaço Priceless. Foto: Wesley Diego Emes

Já no Abaru, o cardápio trabalha com pedidos à la carte, servidos no almoço e no jantar. Entre as novidades - que também flertam com o terroir amazônico -, está o ceviche de peixe curado com leche de tigre de tucupi e cajá, flor e folha de jambu, pimentas, coentro e óleo de açaí; o bao de caranguejo com maionese de tucupi, vinagrete de couve e picles de vitória-régia e, como principal, destaque para a barriga de porco com tucupi preto, tutu de feijão manteiguinha, vinagrete de pimenta-biquinho, picles de mostarda e folhas.

Para beber, além dos drinques de D’Agostino - o Jambutini combina gim, cachaça de jambu, vermute branco, calda de açúcar, angostura e picles de jambu -, destaque para a cerveja Samaúma, um brown larger com puxuri, inspirada no terroir amazônico e produzida pela Cervejaria Avós exclusivamente para o espaço Priceless. Saúde!