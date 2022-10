Restaurantes servem diversas versões de croquetas

14 de outubro de 2022 | 05:00 por Cintia Oliveira, Especial para o Estadão

Crocante por fora e (super!) cremosa por dentro. É assim que uma boa croqueta - ícone entre as tapas espanholas - deve ser. A receita clássica, à base de molho bechamel e jamón ibérico, ultrapassou as fronteiras da Espanha e ganhou inúmeros fãs pelo mundo todo. Na capital paulista, é possível encontrá-la no cardápio de vários restaurantes e bares. Mas, vez ou outra, os chefs fogem do tradicional e apresentam versões da receita à base de siri, camarão e até palmito pupunha - para a alegria dos vegetarianos. A seguir, confira algumas sugestões de croquetas.

Me Vá

O restaurante espanhol de clima despojado tem um cardápio repleto de tapas elaboradas pelo chef Gustavo Prado. As croquetas surgem em duas versões no menu. Além da clássica à base de jamón, servida com aioli de mostarda (R$ 34, 4 unidades), também é possível encontrar uma versão veggie, à base de couve-flor, que chega à mesa com aioli de sriracha (R$ 25, 4 unidades).

R. Ferreira de Araújo, 285, Pinheiros. 3816-0588. 12h/ 15h e 18h/ 23h (qua. 12h/ 15h e 18h30/ 0h. qui. a sáb. 12h/0h. dom. 12h/ 17h)

Croqueta de jamón do restaurante Me Vá Foto: Rodolfo Regini

Loup

As croquetas marcam presença do cardápio do restaurante variado, sob o comando de Daniel Sahagoff (Cantaloup). Entre as sugestões do chef Dorival Ribas, destaque para a clássica croqueta de jamón (R$ 40, 4 unidades). As tapas tipicamente espanholas também surgem no cardápio em versões à base de camarão (R$ 42, 4 unidades) e de cupim (R$ 38, 4 unidades).

R. Dr. Mário Ferraz, 528, Jardim Paulistano. 3078-1089. 12h/ 15h e 19h/ 23h (sex. 12h/ 15h e 19h/ 0h. sáb. 13h/ 16h e 19h/ 0h. dom. 12h/ 16h30)

Croqueta de camarão do Loup Foto: Mário Rodrigues Júnior

ICI Brasserie

Como o próprio nome sugere, o foco da casa - com três endereços na capital paulista - são as cervejas, que são servidas na companhia de pratos de inspiração francesa. Porém, há algumas exceções no cardápio. É o caso da versão veggie da croqueta espanhola, à base de pupunha com queijo brie, que chega à mesa com aioli e parmesão ralado (R$ 48, 5 unidades).

R. Bela Cintra, 2203, Jardins. 2883-5063. 12h/ 15h30 e 18h/ 22h (sex. 12h/ 15h30 e 18h/ 23h. sáb. 12h/ 23h. dom. 12h/ 22h).

Croqueta de pupunha e brie do Ici Brasserie Foto: Bruno Geraldi

Boato

Com a cozinha comandada pelo chef Cris Blondel, o gastrobar com ambiente descontraído apresenta um menu com diversas sugestões para harmonizar com os coquetéis assinados por Mauro Pereira. Um dos destaques é a porção de croquetas à base de chorizo espanhol, uma linguiça curada que tem um sabor bem marcante (R$ 36, 4 unidades), que é servida com aioli e maionese de páprica.

R. Pedroso Alvarenga, 1195, Itaim Bibi. 4040-3673. 12h/ 15h30 e 17h30/ 0h (sex. 12h/ 1h. sáb. 12h/ 1h. dom. 12h/ 22h).

Canto do Picuí

O chef Wanderson Medeiros traz para o menu do restaurante uma seleção dos pratos que fazem sucesso nos casamentos que realiza em São Miguel dos Milagres, no litoral alagoano. Entre as pedidas para a entrada, destaque para as croquetas à base de siri alagoano e servidas com creme de limão-siciliano (R$ 49, 5 unidades).

R. Ferreira de Araújo, 329, Pinheiros. 95583-7134. 19h/ 23h30 (sex. e sáb. 12h/ 15h e 19h/ 23h30. dom. 12h/ 16h30).