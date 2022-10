Sem álcool, por favor: Confira 9 lugares para tomar drinques não alcoólicos em São Paulo

29 de setembro de 2022 | 17:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Cordial de gengibre do Arturito Foto: Bruno Geraldi | Arturito

Os convites para uma saída casual, seja com amigos, familiares, ou um par romântico, costumam ser acompanhados de uma cervejinha, um vinho e até mesmo uma tônica. Entretanto, quem não está acostumado, ou simplesmente não gosta de beber fica restrito aos "soft drinks", na maioria das vezes sucos e refrigerantes oferecidos pelos restaurantes.

Nos últimos anos, porém, o mercado de bebidas não alcoólicas foi um dos que mais cresceu, e os bares de São Paulo sabem que essa é uma tendência que veio para ficar.

As bebidas com nenhum teor alcoólico têm caído cada vez mais no gosto dos paulistanos, o que fez com que os estabelecimentos da cidade passassem a se preocupar em contemplar os abstêmios.

Depois da seleção não alcoólica d'A Casa do Porco', Paladar separou outras nove casas espalhadas por São Paulo que prometem bons drinques não etílicos. E eles cumprem seu papel sem deixar a desejar.

Confira:

Arturito

Além de uma extensa carta de vinhos, drinques e uma cerveja artesanal, o cardápio da casa comandada por Paola Carosella conta com um cordial de gengibre, limão tahiti, laranja e açúcar mascavo ideal para os dias mais quentes.

R. Artur de Azevedo 542.

Telefones para contato: (11) 3063-4951 e (11) 97531-6679

Almoço de terça a sexta das 12h às 15h e de sábado e domingo das 12h às 16h.

Jantar de terça à sábado das 19h às 23h

Tan Tan

Cordial do Tan Tan Noodle Bar Foto: Tati Frison | Tan Tan Noodle Bar

Comandado pelo chef Thiago Bañares e Alex Mesquita, o Tan Tan ganha notoriedade não só pela seleção de drinques alcoólicos, mas também pelo cordial de abacaxi e canela.

O estabelecimento alcançou a 87ª posição na edição de 2021 do 50 Best, e se consagrou um dos melhores bares do mundo.

R. Fradique Coutinho, 153 - Pinheiros.

Telefone para contato: (11) 2373-3587

Funcionamento de terça à domingo das 19h às 23h30 e sábados e domingos das 12h às 16h.

Fecha às segundas e todo último domingo do mês

Urus Restaurante

Drinque puxu sour do Urus Foto: Tadeu Brunelli | Urus Restaurante

Dedicado a reproduzir os sabores do Cerrado, Pantanal e Amazônia, o Urus Restaurante também conta com uma seleção de drinques não alcoólicos.

O puxu sour é uma das grandes apostas, e leva infusão de puxuri e cumaru, caramelo de caju e um toque de limão para amarrar os sabores.

Praça do Vaticano, 321 - Jardim Europa

Telefone para contato: (11) 97072-0734

Funcionamento de terça à sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Sábados das 12h às 23h e domingo das 12h às 18h.

Fecha às segundas.

Preto Cozinha

Drinque de menor do Preto Cozinha Foto: Lucas Terribili | Preto Cozinha

Para agradar aos não-etílicos que estão em busca de uma bebida docinha, o Preto Cozinha promove a releitura do tradicional "pancadinha".

O drinque leva leite de coco, limão siciliano, xarope de açúcar e é finalizado com a cocada queimada da casa.

R. Fradique Coutinho, 276 - Pinheiros

Telefone para contato: (11) 95609-6842

Funcionamento de segunda, quarta e quinta das 12h às 23h.

Sextas e sábados das 12h às 00h. Domingo das 12h às 18h.

Fecha às terças.

Quincho

Drinque pistácio del belgata Foto: Bruno Geraldi | Quincho

O Quincho surgiu com a proposta de modernizar a cozinha vegetariana, e também acertou em cheio na coquetelaria não alcoólica.

A casa oferece o pistácio del belgata, com leite artesanal de pistache, açúcar demerara, suco de limão siciliano, água de flor de laranjeira e extrato de capim santo. Outra pedida é o cajueiro, que leva apenas cajuína, morangos fermentados e água de flor de laranjeira, recomendado para abrir o apetite.

R. Mourato Coelho, 1447 - Vila Madalena.

Telefone para contato: (11) 3815-8774

Funcionamento de terça à sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h.

Sábado das 12h às 17h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 17h.

Fecha às segundas.

Santana Bar

Gabriel Santana e sua equipe são as cabeças por trás da barra do Santana Bar, localizado no bairro de Pinheiros.

Entretanto, além das ótimas opções de drinques alcoólicos, o bar oferece uma releitura de mojito, o mokito, que leva limão, mel de acácia, manjericão e pimenta-rosa pelo valor de R$ 18.

R. Joaquim Antunes. 1026 - Pinheiros

Telefone para contato: (11) 99631-1026

Funcionamento de segunda, quarta, quinta e sexta das 18h às 23h.

Sábado das 16h às 00h e domingo das 15h às 21h.

Fecha às terças.

Rabo di Galo

A grande responsável pelas criações do Rabo di Galo é Ana Paula Ulrich.

O bar oferece à parte da carta etílica o tropical mocktail. Frutado e refrescante, o drinque leva cajuína, chá de rooibos e manga.

O Rabo di Galo está localizado no interior do Hotel Rosewood.

R. Itapeva, 435 - Bela Vista.

Telefone para contato: (11) 3797-0500

Funcionamento todos os dias das 18h às 00h

Chou

O estabelecimento da chef Gabriela Barreto vai além quando se trata dos drinques não alcoólicos e aposta em bebidas levemente fermentadas.

No menu, é possível encontrar opções como o Tai Cooler, feito com lichia e água de coco, e o refresco de cambuci, que leva, além da fruta fermentada, um pouco de açúcar.

R. Mateus Grou, 345 - Pinheiros

Telefone para contato: (11) 3083-6998

Funcionamento de terça à sexta das 19h às 23h.

Sábado das 13h às 16h e das 19h30 às 23h.

Fecha aos domingos e segundas.

Trinca Bar

Para quem gosta de um drinque pungente e mesmo assim sem álcool, o Trinca adicionou ao cardápio o soft lichia martini, composto pela fruta que batiza a bebida, água de azeitonas, laranja e água de flor de laranjeira.

Além dele, a carta de não etílicos também contém um suco de tomate com manjericão e goiabada e o pina highball, que contém abacaxi, soda de maçã, cacau, cumaru e uma pitadinha de sal.

R. Costa Carvalho, 96 - Pinheiros.

Funcionamento de segunda, terça e quarta das 18h às 23h.

Quinta a sábado das 18h às 01h.

Fecha aos domingos.