Sorvete marca presença no menu dos restaurantes

23 de setembro de 2022 | 05:00 por Cintia Oliveira, Especial para O Estado, O Estado de S.Paulo

Sobremesa com sorvete do restaurante Pipo Foto: Rubens Kato

Na próxima sexta (23), é comemorado o Dia Nacional do Sorvete. A data, instituída pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), surgiu há duas décadas com o objetivo de trazer visibilidade para o setor no País. Independentemente de datas comemorativas, o fato é que a sobremesa gelada merece status de paixão nacional. Afinal, os brasileiros consomem cerca de 5 litros de sorvete per capita, de acordo com levantamento mais recente da ABIS, realizado em 2020. Além dos freezers dos supermercados e das vitrines das sorveterias, também é possível encontrar uma boa oferta de sorvetes no cardápio dos restaurantes. A seguir, confira uma seleção de endereços que oferecem sobremesas elaboradas com sorvetes.

Tapas 93

Pertencente ao complexo gastronômico Vila Anália, o restaurante espanhol com menu assinado pelos chefs Ligia Karazawa e Eduardo Portilho apresenta algumas sobremesas - elaboradas em parceria com o Pedro Frade - à base de gelatos produzidos por Brenno Floriano. É o caso da torrija, uma rabanada tostada na manteiga e finalizada com creme de amêndoas, que chega à mesa com gelato de baunilha (R$ 29). Já a crema catalana, clássica sobremesa espanhola, é servida na forma de gelato, que é entremeado por duas bolachas caramelizadas (R$ 32).

Onde: R. Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco. 2674-0843. 12h/ 15h e 17h/ 0h (sex. e sáb, 12h/ 0h30. dom. 12h/ 22h). Delivery pelo iFood.

Beefbar

Com sede em Mônaco, o restaurante especializado em carnes na brasa e releituras da comida de rua do mundo todo, tem um menu de sobremesas no qual se destaca o gelato mantecato. Trata-se de um sorvete que é batido na hora do pedido, o que confere leveza e cremosidade, que chega à mesa com caldas de caramelo, chocolate e manga com maracujá, além de crocante de leite em pó, farofa de castanhas e pipoca caramelizada (R$ 56, serve até 3 pessoas).

Onde: R. Barão de Capanema, 320, Jardins. 2386-1918. 12h/ 1h.

Terraço Itália

Conhecido pela vista panorâmica do centro de São Paulo, o restaurante tem a cozinha comandada pelo chef italiano Pasquale Mancini. Na ala do cardápio dedicado às sobremesas, se destacam os doces elaborados com os sorvetes de fabricação própria. Entre as sugestões, destaque para a esfera de chocolate com sorvete de creme (R$ 47), que é finalizada à mesa com calda quente de frutas vermelhas, responsável por derreter o chocolate que cobre o sorvete.

Onde: Av. Ipiranga, 344, 41º andar, República. 2189-2940. 12h/ 16h e 18h/ 23h.

Pipo

Um dos destaques do menu de sobremesas do restaurante, sob o comando do chef e apresentador Felipe Bronze no Museu da Imagem e do Som (MIS), é uma releitura do sundae. Servida no copo, a sobremesa tem como base um sorvete de leite feito ali mesmo, que é entremeado por calda de caramelo salgado, fudge de chocolate e pipoca caramelizada (R$ 40).

Onde: Av. Europa, 158, Jardim Europa, 3530-1760 12h/16h e 18h/23h (sáb. 12h/ 23h. dom. 12h/ 17h; fecha seg.). Delivery pela Rappi.

Cora

Sob o comando do chef argentino Pablo Inca, o restaurante instalado no topo de um prédio antigo, vizinho ao Minhocão, apresenta um menu à base de produtos sazonais. A cozinha de sua terra natal é inspiração do chef para criar receitas como o alfajor gelado com recheio de sorvete (R$ 28). De fabricação própria, o sabor da sobremesa gelada pode mudar a cada semana - o da vez é o de morango. Mas, vez ou outra, podem surgir em versões como menta com chocolate e doce de leite. Outra pedida do menu de sobremesas é a torta de chocolate com sorvete de tahine e caramelo de missô (R$ 32).

Onde: R. Amaral Gurgel, 344, 6º andar, Vila Buarque. 3231-4561. 12h/ 15h e 19h/ 23h (sáb. 12h/ 16h e 19h/ 23h. dom. 12h/ 17h. fecha seg.)

Alfajor gelado com sorvete de menta, do restaurante Cora Foto: Tati Frison

avec

Recém-inaugurado, o restaurante pertencente ao MDR Group (NB Steak e Maremonti) tem a cozinha sob o comando do chef Lucas Bassoleil. Ele apresenta um menu inspirado nos clássicos do mundo todo, além de uma seleção de sanduíches - a sua especialidade. Na ala do cardápio dedicado às sobremesas, os destaques ficam por conta do sorbet de manga com espuma de gengibre, calda de maracujá e crocante de coco (R$ 35), além do vacherin, com sorvete de frutas vermelhas em duas texturas, suspiro e licor de cassis (R$ 35).

Onde: Av. Brig. Faria Lima, 120, Pinheiros. 11h30/ 15h e 18h/ 23h (sex. a dom. 11h30/ 23h)

Ema

O restaurante autoral da chef Renata Vanzetto (grupo Eme) oferece duas sugestões de sobremesas com sorvete, que são feitos no próprio restaurante. Em ambas, o gelato proporciona um contraste de temperaturas com os doces servidos quentes. É o caso do bolo de chocolate e brigadeiro quente servido com sorvete de caramelo com flor de sal (R$ 40) e o gateau, um bolo quente e cremoso de doce de leite, que chega à mesa com sorvete de leite (R$ 34).

Onde: R. Bela Cintra 1551, Jardins. 98232-7677. 19h/ 23h (sáb. 13h/ 17h e 19h30/ 23h30. dom. 13h/ 17h).