Stasera: difícil não gostar

20 de outubro de 2022 | 03:00 por Patrícia Ferraz, O Estado de S.Paulo

Cardápio da casa é enxuto e traz oito opções de massa. Foto: felipe Rau/Estadão

Deu vontade de comer uma massa e você está pensando aonde ir? Experimente o mais novo restaurante italiano da cidade, o Stasera. Não espere pratos tradicionais e molho de tomate para todo lado. O negócio ali é outro. Trata-se de uma trattoria contemporânea, lugar de massas leves, feitas à base de produtos frescos com foco nos vegetais e toques autorais do chef e sócio da casa, Marcelo Correa Bastos, dono também do Jiquitaia e do Vista.

O Stasera (“esta noite”, em italiano) fica no Baixo Augusta, no antigo endereço do Jiquitaia - que se mudou para uma casa maior, no Paraíso. Desta vez, os irmãos Marcelo e Nina Corrêa Bastos se associaram a Paulo Barone e a outra dupla de sucesso, Greg Caisley e Jean Ponce, do grupo Guarita. Cada um no seu quadrado. Nina e Jean montaram uma carta de drinques autorais para o restaurante e para o bar, no andar de cima. Marcelo e Greg focaram no cardápio e o chef Lucas Silla toca a cozinha.

O cardápio é enxuto, mas aviso que não é fácil escolher… Comece pelo vitello tonnato (R$ 43), com a carne macia, o molho impecável, cremoso, com aliche suave, um toque picante e alcaparras fritas. Peça também uma porção de arancini de abóbora com queijo, deliciosa invenção (R$ 35, 5 unid). A entrada favorita do chef, porém, é a coalhada de ovelha, com salada de pepino, uvas confitadas e pistache (R$ 48).

São oito opções de massa. Não precisaria de mais nada, mas, a pedido dos clientes, o cardápio vai incorporar nos próximos dias uma carne (costelinha de cordeiro com salada de endívias; e um peixe, bacalhau).

Você pode ficar nos clássicos - como o talharim à bolonhesa (R$ 70) ou o rigatoni à carbonara (R$ 60), com molho farto, massa al dente sem exageros, bastante pimenta e parmesão ralado - e será feliz. Mas a pedida ali são as massas autorais. Eu saí do restaurante pensando em voltar para repetir o maccheroni à griccia com verduras (R$ 61). A massa de tubo grande vem com vegetais salteados e um molho delicado feito apenas com a água da cocção da massa, parmesão e pancetta. Outra combinação que deu certo é o trighetto, massa de fio triangular, com abobrinha e camarão moído, refogados com água, alho e manteiga (R$ 65).

As três sobremesas são da confeiteira Mariana Dias. Em outras palavras: não têm erro. Tiramisù, torta de figo e pecã, e panna cotta com calda de cachaça e maçã verde.

A decoração mudou: agora tem, discretamente, tons da bandeira da Itália. Mas o sobrado manteve o ar acolhedor.

Rua Antônio Carlos, 268. Consolação. Tel 2367-1558. Abre de 3.ª a sáb., 12h/15h, e dom., 12h/16h.