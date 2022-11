Tan Tan: Entenda o que coloca o bar entre os melhores do mundo

04 de novembro de 2022 | 14:30 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Thiago Bañares é uma das cabeças por trás do conceito do Tan Tan Foto: Felipe Rau / Estadão

Com o pé na porta, o Tan Tan passou a acumular filas antes mesmo de abrir em seu primeiro endereço, na rua Fradique Coutinho, em 2015. Quem começou a divulgação do que hoje é uma das grandes promessas da coquetelaria no Brasil e no mundo foi o próprio dono do estabelecimento, Thiago Bañares.

O que era para ser uma casa de noodles acabou virando um bar por conta da antiga nomenclatura do estabelecimento, que agora já não assina como "Noodle Bar".

O surgimento de uma locação em um ambiente mais espaçoso em 2018 fez com que o cozinheiro aceitasse, enfim, o destino do Tan Tan como bar. Curioso e fã de James Bond, Thiago, que coleciona memórias dos melhores bares e restaurantes que visitou ao redor do mundo, viu na reforma da casa uma oportunidade para aprimorar o conceito da barra e trazer inovação para o negócio.

Equipe de bar do Tan Tan Foto: Tati Frison

"Pensamos o balcão do Tan Tan como uma praça de cozinha. Coqueteleiros e cozinheiros tem uma dinâmica de serviço muito parecida, então projetamos a barra para que quem fosse montar os coquetéis pudesse trabalhar com agilidade", explica ele, que investiu em cristaleria estrangeira, bebidas de qualidade ímpar e muito tempo para que toda a equipe pudesse aprimorar suas habilidades.

Hoje, a ideia é que todos os funcionários tenham a chance de passar pelo bar da casa e aprender as principais receitas e tarefas dos bartenders. O modelo de trabalho 360 tem como objetivo não só manter a qualidade da coquetelaria, mas valorizar a mão de obra de quem já faz parte da equipe.

“O legado de quem deixa o Tan Tan é o ofício. Quando alguém da equipe decide sair, o principal é que essa pessoa tenha ensinado para os outros o que ela sabe fazer”, reforça o empresário.

Prêmios que o Tan Tan recebeu

A fama veio depois de muito trabalho em cima das histórias que a equipe do bar queria contar por meio das cartas autorais. Receitas próprias e técnicas colocaram a casa no "50 Best Discovery", uma lista que menciona possíveis futuros nomes no "50 Best".

Um ano depois, o estabelecimento alcançou a 87ª posição no "50 Best Bars", e em 2022 se reafirmou como um dos melhores em 62º lugar na lista.

"Nós ficamos muito felizes com essa posição e investimos tempo nisso. Mas nunca trabalhamos para o 50 Best, o que queríamos mesmo era mostrar um conceito", ressalta.

Quem leva o conceito central da carta é o próprio Thiago, mas as receitas, apresentações e alterações são pensadas em conjunto por toda a equipe da barra. As ideias surgem em reuniões que acontecem meses antes da mudança do menu de bebidas.

Menu atual do Tan Tan

Atualmente, a casa apresenta a campanha "Duality" que fala sobre o período em que o próprio Tan Tan viveu e ainda vive no que diz respeito à transição do então restaurante para bar.

Os drinques trazem cinco ingredientes que protagonizam a cristaleria: shissô, limão yuzu, cumaru, gergelim e framboesa. Cada um deles é utilizado nas técnicas infusão e xarope, e depois do tratamento viram ingrediente de um dos coquetéis.

A dualidade é evidente no cardápio, que explica como um drinque é mais "lácteo" ou mais "encorpado", ainda que ambos levem a mesma base de sabor.

Drinque Candy Shop do Tan Tan Foto: Tati Frison

Comprometido com as próximas cartas que virão, Thiago acredita que manter o Tan Tan no 50 Best é uma maneira de trazer visibilidade para o Brasil e para os demais colegas de barra.

"O coquetel serve de base para você mostrar o conceito. E hoje estar no 50 Best, além de ser muito bom e importante subir posições, é uma forma de você fazer com que as marcas voltem os olhares para o que temos no Brasil. Isso abre oportunidades não só para nós, mas para outras pessoas do movimento também", finaliza.