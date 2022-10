Tantin promove guest de chefs e bartenders

Renata Vanzetto, do Ema, servirá o croquete de jamon, aioli, melão e poivre no evento do Tantin Foto: Gustavo Steffen

O recém aberto bar do chef Marco Aurélio Sena já tem novidades para quem ama uma boa gastronomia. No dia 27 de setembro, a partir das 18h, o chef irá receber 4 chefs na sua cozinha que irão oferecer para os clientes um petisco especial para a data. A chef Renata Vanzetto – do Ema – servirá o Croquete de jamon, aioli, melão e poivre. Já o chef Paulo Shin fará a Orelha de Porco Crocante com maionese de Nori, seguido pelo chef Matheus Fernandes do Cór Gastronomia que vai cozinhar o Tacacá com camarão caramelizado, goma de tapioca e jambu e pela chef banqueteira Eduarda Géo, fará a Torrada de brioche com steak tartar e aioli trufado. Por fim, no próprio Tantin vai servir pastel de angu recheado de queijo cuia e couve manteiga. Cada prato custará R$ 30.

Nos drinks, o convidado Flávio Mec, do Trago Bar trará – junto com o residente Vina Apolinário – o Manga Rosa - vodka infusionada com pimenta dedo de moça, suco de limao taiti, purê de manga, xarope simples e borda de flor de sal com pimenta rosa – e o Bittersweet Negrooni, com Gin infusionado com cascas de laranja bahia, blend de vermute rosso com fatwash de chocolate amargo e campari. Já o Vina Apolinário, fará o Odara, com cachaça branca, picles de biri biri, suco de limão, açúcar e flor de sal e o Eugênia, gin, licor de jambo artesanal, suco de limão siciliano, vermute rosado, spray de almesca. Todos os drinks por R$ 30 cada.