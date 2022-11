Tatuapé conta com restaurantes para todos os gostos e bolsos

04 de novembro de 2022 | 05:00 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Pratos do restaurante nordestino Macaxeira, no Tatuapé Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Tatuapé é um bairro que está em transformação. Nos últimos anos, deixou de ser um local mais residencial e pacato e passou a abrigar grandes edifícios, uma população cada vez maior e cena gastronômica efervescente. São restaurantes de todos os tipos e para vários gostos, fazendo com que pessoas espalhadas por São Paulo passem a ver o bairro como um destino gastronômico interessante, atendendo até os que não querem gastar muito.

A seguir, veja um roteiro com dicas dos melhores restaurantes para comer no bairro do Tatuapé. O Paladar, inspirado pelo roteiro da Vila Medeiros, trará, nas próximas semanas, opções de lugares fora das regiões mais comentadas. Passaremos pelo centro e pelas zonas sul, leste, oeste e norte, sempre em busca de boa comida para todos os gostos e mantendo a qualidade de aprovação e os critérios de sempre do Paladar.

Kauai

Uma das casas de poke mais interessantes e originais da cidade, o Kauai oferece o prato havaiano como deve ser: peixe fresco, em porções generosas, e que chegam com versões saborosas assinadas pela casa. Para os fãs de salmão, o Hanalei (R$ 61) vem com o peixe cru, molho da casa (óleo de gergelim e shoyu light), arroz branco japonês (gohan), pepino, kani, avocado (abacate), amendoim, maionese (caseira) e nori (alga marinha japonesa). É saboroso também o Kilauea (R$ 61,90), com mix de salmão e atum, molho spicy (com sriracha), arroz branco japonês, pepino, tofu, maionese de wasabi (maionese caseira com raiz forte japonesa, levemente apimentado), coco crocante e chips de batata doce. A casa também permite que o consumidor monte seu próprio poke, com ingredientes que preferir.

Onde: R. Serra de Juréa, 144, Tatuapé. 2251-5959. Ter. a qui., 11h30/16h30 e 18h/22h. Sex. e sáb., 11h30/16h30 e 18h/23h. Dom., 12h/22h. Delivery via iFood.

La Pergoletta

Restaurante Italiano comandado pelo Chef Elia Seganti, o La Pergoletta é uma das casas mais tradicionais do bairro, aberta em 2002. Com ambiente aconchegante, o restaurante oferece apenas produtos de fabricação própria -- as massas, segundo eles, são elaboradas com ovos orgânicos, sêmola de grano duro e farinha especial. No paladar, o resultado é agradável, com pratos que servem duas pessoas, como o popular polpetone com fettuccine no azeite (R$ 129), lasagna bolonhesa (R$ 129) e fettuccine no camarão ao limão (R$ 159).

Onde: R. Itapura, 1478, Tatuapé. 2092-3330. Seg. a sáb., 9h/23h. Dom., 8h/17h. Delivery via iFood.

Casa Rios

Também na rua Itapura está o Casa Rios, restaurante comandado pelos chefs Giovanna Perrone e Rodrigo Aguiar. O cardápio da casa é construído com base em pesquisas da dupla com a cozinha do sudeste, com todas as suas influências migratórias e de relação com o campo. Por isso, trabalham principalmente com pequenos produtores, que respeitam a sazonalidade -- levando isso, também, para o cardápio. De entrada, é muito gostosa a lula grelhada com emulsão de amendoim (R$ 49). Nos principais, boas pedidas são o frango caipira (com arroz de cebola no forno a lenha, frango caipira na brasa, picles de cebola, emulsão de coentro, purê de cebola queimada por R$ 79) e o arroz de costela no forno à lenha (R$ 107). De saideira, a sobremesa de torta de queijo (R$ 34) faz festa no paladar.

Onde: R. Itapura, 1327, Tatuapé. 2091-7323. Qua. a sex., 12h/15h30 e 19h/23h. Sáb., 12h/23h. Dom., 12h/19h.

Macaxeira

Fincado no Tatuapé desde 2015, o Macaxeira oferece gastronomia nordestina. Com decoração simpática, em que cada detalhe reflete um pouco da cultura da região, a casa tem, em seu cardápio, iguarias como carne seca desfiada com cebola roxa (R$ 99,90), costela suína marinada na cachaça (R$ 99,90) e cupim ao molho com macaxeira (R$ 69,90). Curioso também o shot de caldos (R$ 16,90), que dá para experimentar caldo de feijão, mocotó ou mocofava, e a pipoca de lampião (R$ 14,90), uma espécie de torresmo.

Onde: R. Emília Marengo, 185, Tatuapé. 2671-2233. Seg. a qua., 12h/23h. Qui. a sáb., 12h/00h. Dom., 12h/18h30. Delivery via iFood e Rappi.

Baião de Dois do Restaurante Macaxeira Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Bracia Parrilla

Não quer saber de gastronomia havaiana, italiana ou nordestina? Sem problemas: a Bracia Parrilla oferece o melhor do churrasco argentino. Desde 2001, a casa explora cortes argentinos e uruguaios feitos na parrilla, uma grelha inclinada onde recebem apenas o calor da brasa de lenha, preservando assim, o sabor de cada corte. Vale pedir a provoleta de entrada: o queijo vem quente, saído diretamente da parrilla. Das carnes, vale pedir o ancho no espeto (R$ 150), acompanhado de pimentão, bacon e cebola grelhada, ou o baby chorizo (R$ 84,90), servido em porção de 300 gramas. Casa ainda tem massas e risotos.

Onde: R. Azevedo Soares, 1008, Tatuapé. 2227-5510. Dom. e seg., 12h/17h. Ter. a sáb., 12h/00h. Delivery via iFood e Rappi.