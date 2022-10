Três pizzarias de SP estão entre as 100 melhores do mundo pelo 50 Top Pizza

23 de setembro de 2022 | 19:34 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Carbonara, da Pizza da Mooca Foto: Mário Rodrigues

Três pizzarias de São Paulo agora fazem parte do 50 Top Pizza World, ranking do guia italiano 50 TOP. Com isso, elas se consagram algumas das 100 melhores do mundo.

A premiação aconteceu no início de setembro, no Palácio Real de Nápoles, na Itália. O guia é assinado pela escritora Barbara Guerra, pelo crítico gastronômico Albert Sapere e pelo jornalista Luciano Pignataro.

A Castelões, da Pizza da Moóca Foto: Mário Rodrigues

Na 77ª posição, a Pizza da Mooca, localizada na zona leste da capital paulista, se destacou não só pelo cardápio com mais de 20 sabores, mas especialmente pela qualidade dos ingredientes, cultivados por produtores locais. Além disso, o guia recomenda a pizza caprese com mussarela de búfala e a variação do sabor com anchovas.

Foto: Codo Meletti|Estadão

A Leggera Pizza Napoletana alcançou a 83ª posição por conta dos sabores Ortolana e Marinara, além dos croquetes de batata que servem como entrada.

Trufada, da QT Pizza Bar Foto: Jefferson Maya

Na 99ª posição, a QT Pizza Bar marcou o ranking com a pizza recheada de parmesão, fiordilatte, queijo de ovelha, mel e trufas. Além disso, o guia também recomenda os drinks alcoólicos do cardápio para acompanhar a refeição.