Uma casa portuguesa nada óbvia 

06 de outubro de 2022 | 03:00 por Patrícia Ferraz, O Estado de S.Paulo

Bolo do Pátio, servido no restaurante. Foto: Ricardo D'Angelo

Antigos casarões em Portugal têm sido transformados numa espécie de galeria, juntando diferentes atrações - butiques, restaurantes e bares. Pois um empreendimento do gênero acaba de abrir as portas em São Paulo. É a Casa Cascais. Coisa do ator global Ricardo Tozzi, que vem pensando no assunto desde que passou uma temporada com uma peça em cartaz em Lisboa. Ele se juntou a amigos investidores e instalou restaurante, café, empório gastronômico (com produtos portugueses, vinhos, pães e doces de confeitaria própria), academia de ginástica e cabeleireiro em um casarão tombado, no Jardim Europa.

O restaurante Pátio das Cantigas, de cozinha portuguesa, é a alma do lugar. As mesas se espalham entre um pátio coberto e um terraço com lareira onde fica também o balcão do bar. O ambiente agradável, amplo, decorado com charme, convida a um almoço demorado no fim de semana - quando, aliás, há pratos especiais como cozido, cabrito à serrana e leitão da bairrada, entre outros clássicos feitos sob encomenda.

Na cozinha, quem dá as ordens é Conceição Costa, a “Ção”, portuguesa de Beira Baixa. O bolinho de bacalhau dela é obrigatório (um dos melhores que já provei), delicadíssimo, com recheio macio e a crosta sequinha (porção com 6 unidades, R$ 27). O arroz de pato com paio é mais seco do que o de costume por aqui, mas cheio de sabor. Vem na panelinha de barro (R$ 98). Na hora do bacalhau, é difícil escolher entre as sete opções. A posta alta do bacalhau à chef se desfaz em lascas com o toque do garfo, escoltada por camarões, cebola roxa e batata sauté (R$ 165). O cardápio tem ainda os clássicos com natas (R$ 98), à Zé do Pipo (R$ 125), à Brás (R$ 95) e um folhado de bacalhau com alho-poró com um toque de mel, acompanhado por purê de espinafre (R$ 109), boa pedida também.

Na sobremesa, não se preocupe em pedir pastel de nata, que vem em miniatura acompanhando o café. Se quiser maior, tem na lojinha. Eu não dispensaria a pera bêbada, cozida no vinho tinto com açúcar e canela, servida com creme de limão (R$ 22). O bolo do pátio é outra ótima pedida, um pão de ló em camadas com doce de ovos (R$ 28). A programação musical da casa ainda não começou, mas estão prometidos pocket shows de fado vadio - informal, com artistas jovens. A carta de vinhos é 100% portuguesa.

Fica na Avenida Nove de Julho, 4.984. Abre diariamente, das 10h às 22h.