Urus recebe chef Marcelo Cotrim para jantar de comida pantaneira

21 de setembro de 2022 | 05:00 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Chef Marcelo Cotrim fará "participação" no restaurante Urus Foto: Samuel Kobayashi

O Urus Restaurante, casa que abriu em maio, recebe nos dias 27 e 28 de setembro o chef Marcelo Cotrim, participante da 1ª temporada do programa Mestre do Sabor e especialista em cozinha pantaneira.

O menu, chamado de Pantanal Experience, é formado por duas entradas, uma fria e outra quente, dois pratos principais e sobremesa.

O welcome drink traz o drink guaravida e o couvert típico com telha de chipa (espécie de pão de queijo pantaneiro) e coalhada de pequi. Na sequência, um “duo” frio, que inclui tartar de piraputanga (peixe típico da região de Bonito), telha de tapioca, citronete de limão galego, coentro; e ceviche de mamão verde, mel do pantanal e pó de limão.

No trio quente, torresmo de panceta com furrundu (um dos doces mais tradicionais da região do Pantanal, feito com canela, rapadura e mamão verde ou pau do mamoeiro), croquete de cozido cuiabano com creme de tamarindo e bolinho de peixe seco pantaneiro com aioli de bocaiuva.

Chef Marcelo Cotrim vai preparar menu focado em cozinha pantaneira Foto: Samuel Kobayashi

Pintado grelhado, mousseline de pequi, farofa de pixé (também conhecido como paçoca cuiabana, doce do estado de Mato Grosso preparado com milho torrado, açúcar e canela) com escamas e redução de canjinjin (bebida de origem africana à base de aguardente, mel de abelha, gengibre, cravo, canela, erva doce, raizes e outros ingredientes) é o primeiro prato.

O segundo traz o corte urus de gado taurino “grassfed", abóbora na brasa , chips de banana verde, purezinho defumado de cabotiã, demi glacê. Bolinho de arroz, calda de rapadura de leite e crumble de cumbaru é a sobremesa.

O menu custa R$ 380 por pessoa, sendo bebidas e serviço cobrados à parte. Há opção de harmonização com vinhos, pelo valor adicional de R$ 245. Para reservas : (11) 97072-0734