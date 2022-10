Manu Buffara é eleita melhor chef mulher da América Latina pelo 50 Best 2022

21 de setembro de 2022 | 18:45 por Danielle Nagase, O Estado de S.Paulo

A brasileira Manu Buffara acaba de ser eleita a melhor chef mulher da América Latina pelo braço regional do 50 Best 2022. À frente do restaurante Manu, em Curitiba, que figura na 44ª colocação na lista de 2021, a chef receberá o prêmio no dia 15 novembro, na cerimônia oficial que, neste ano, ocorre em Mérida, no estado de Yucatán, no México. Neste dia, também serão anuniados os 50 melhores restaurantes da região.

Manu Buffara é eleita melhor chef mulher pelo 50 Best América Latina 2022. Foto: Gabriela Portilho/NYT

"Este momento não é sobre sorte. É sobre trabalhar muito. É sobre sonhar alto e nunca, nunca, desistir do meu sonho. Fico muito feliz de estar recebendo esse prêmio. Que minhas filhas e todas as meninas e mulheres vejam que é possível chegar em uma posição de destaque. Como dizem por aí, 'uma imagem vale mais do que mil palavras', e é muito bom estar aqui, agora, e receber esse reconhecimento. Ganhei esse palco do 50 Best e quero usá-lo para que eu possa servir de exemplo para muitas mulheres, meninas e toda sociedade! Porque através da alimentação podemos mudar uma nação", declara Manu, que nesta semana, também conquistou a 48ª colação no Best Chef Award, que lista o 100 melhores do mundo.

"Esse prêmio é como uma janela para falarmos da importância de conhecer o alimento local, buscar ingredientes frescos, de qualidade, que cresçam perto de onde você vive. Meu trabalho é sobre isso e ganhar esse prêmio é poder usar esse megafone para chamar a atenção para a qualidade do que temos perto de nossa casa, da maneira como devemos ver e cuidar da nossa cidade, estado e País", complementa.

O Best Female Chef Award - como é o nome do prêmio em inglês - faz parte das premiações especiais que costumam ser anunciadas antes da cerimônia, como uma espécie de contagem regressiva. Além dele, ainda são esperados o Icon Award (dado a pessoas que geram mudanças duradouras na indústria alimentícia e na sociedade), no dia 11 de outubro, o One To Watch (que destaca o restaurante mais promissor), no 25 de outubro, além da lista inaugural de restaurantes, entre a 51ª e 100ª colocações, prometida para o dia 3 de novembro.