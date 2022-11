Chef Onildo Rocha estreia websérie sobre expedição amazônica em parceria com Mastercard

15 de novembro de 2022 | 12:30 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Onildo Rocha estreia série em parceria com a Mastercard Foto: Claus Lehmann

A parte um do primeiro episódio da websérie da Mastercard sobre a expedição à Amazônia, com participação especial do chef Onildo Rocha, já está disponível no YouTube para os espectadores.

Produzida por Maria Pinho, a série deu origem a uma nova temporada gastronômica do Notiê, localizada no topo do shopping Light, em São Paulo.

Na primeira parte da jornada, Onildo e Alê D’Agostinho, embaixadores do espaço Priceless, vão para Belém do Pará, porta de entrada da Amazônia, para descobrir sobre os costumes gastronômicos da cidade e procurar ingredientes tradicionais da região

A primeira parada da dupla é em um tradicional restaurante do mercado Ver-o-Peso, comandado pela boieira Eliana Fonseca, que serve iguarias famosas na cidade como o peixe filhote frito com açaí e farinha de tapioca.

Eliana e Onildo explicam a utilização do fruto na região norte do Brasil. Em Belém, o açaí é consumido de forma líquida e acompanha farinhas e peixes, mas a forma como é servido pode mudar de cidade para cidade.

Na segunda parte, que ainda será disponibilizada para o público, Alê e Onildo vão

conhecer a fundo o mercado Ver-o-Peso, estabelecimento que oferece uma viagem pelos ingredientes amazônicos.

Os demais episódios da série serão lançados até o início de 2023.