Ao menos sete brasileiros estão entre os 100 melhores restaurantes da América Latina

03 de novembro de 2022 | 16:21 por Danielle Nagase, O Estado de S.Paulo

O restaurante Kotori alcançou a 65ª posição no 50 Best América Latina Foto: Tati Frison

Enquanto a tão esperada lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina não é divulgada - a cerimônia de premiação está marcada para o próximo dia 15, no México -, o braço regional do 50 Best esquenta os motores para a grande noite com a publicação da lista estendida, que elenca os restaurantes que ficaram entre a 51ª e 100ª colocações.

Neste ano, sete brasileiros figuram neste grupo: o soteropolitano Origem, na 52ª posição, o Glouton, de Belo Horizonte, na 64ª, os paulistanos Kotori e Fame Osteria, na 65ª e 83ª, respectivamente, o carioca Oro, na 92ª, além do Fasano e do Corrutela, ambos situados em São Paulo, nas derradeiras 94ª e 95ª posições. Desse grupo, apenas o Origem, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o Glouton, do chef Léo Paixão, e o Kotori, do chef Thiago Bañares, são estreantes no ranking - apesar de Bañares ser um veterano no 50 Best Bars, que lista os melhores bares do mundo, com o seu Tan Tan.

“Estamos muito felizes, o time todo está. Não esperávamos conquistar uma posição tão alta. Esse prêmio marca o reconhecimento do nosso trabalho, mas também aumenta o nosso compromisso com o cliente, que agora chega ao Kotori com a expectativa mais alta do que ele vinha antes”, afirma Bañares.

A lista de 2022 é algo bem diferente da do ano passado, batizada de Pasado y Futuro, que por conta das restrições impostas pela pandemia do coronavírus (os jurados estavam impedidos de viajar para visitar restaurantes), foi resultado de uma combinação dos votos reunidos nas oito edições anteriores do ranking (que teve início em 2013), estabelecendo uma espécie de média. Daquela lista, especula-se se o Evvai, então na 65ª posição, tenha alçado esse ano um lugar entre os 50 melhores.

Agora resta esperar pela lista principal, cuja expectativa é se os paulistanos A Casa do Porco, D.O.M., Maní e Mocotó, os cariocas Lasai e Oteque, e o curitibano Manu se manterão na lista dos 50 melhores. A chef Manu Buffara, inclusive, que empresta seu apelido ao restaurante que comanda em Curitiba, já foi eleita a melhor chef mulher da América Latina pelo mesmo ranking - ela deve receber o prêmio na cerimônia que ocorre daqui a 12 dias.

Os melhores restaurantes da América Latina 2022 (51-100)

51. Flor de Lis (Guatemala)

52. Origem (Salvador)

53. Alo’s (Buenos Aires)

54. Manzanilla (Enseada)

55. Anafe (Buenos Aires)

56. Harry Sasson (Bogotá)

57. Fonda Lo Que Hay (Panamá)

58. Nicos (Cidade do México)

59. X.O. (Medellín)

60. Cara de Vaca (Monterrei)

61. Cosme (Lima)

62. Isolina (Lima)

63. Ancestral (La Paz)

64. Glouton (Belo Horizonte)

65. Kotori (São Paulo)

66. Crizia (Buenos Aires)

67. Ali Pacha (La Paz)

68. Olam (Santiago)

69. Manzamar (Montevideo)

70. Intimo (Panamá)

71. Demencia (Santiago)

72. Ambrosia Bistro (Santiago)

73. Anchoita (Buenos Aires)

74. Humo Negro (Bogotá)

75. Niño Gordo (Buenos Aires)

76. Cantina del Tigre (Panamá)

77. Lode Tere (Punta del Leste)

78. Caa Julian (Guaiaquil)

79. Koli (Monterrei)

80. El Baqueano (Salta)

81. Mercado 24 (Guatemala)

82. La Mar (Lima)

83. Fame Osteria (São Paulo)

84. Phayawi (La Paz)

85. Popular Cocina Boliviana (La Paz)

86. Sikwa (San José)

87. Narda Comedor (Buenos Aires)

88. Sambombi Bistró Local (Medellín)

89. La Docena - La Roma (Cidade do México)

90. Sach’a Huaska (Santa Cruz de La Sierra)

91. El Xolo - Maíz Criollo (São Salvador)

92. Oro (Rio de Janeiro)

93. Prudencia (Bogotá)

94. Fasano (São Paulo)

95. Corrutela (São Paulo)

96. Salvo Patria (Bogotá)

97. Mikka (Guaiquil)

98. La Calma by Fredes (Santiago)

99. Quitu (Quito)

100. Animalón (Vale de Guadalupe)

/Colaborou Beatriz Olivetti