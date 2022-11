10 receitas para preparar um jantar rápido

07 de novembro de 2022 | 11:23 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Estrogonofe de cogumelos. Foto: Divulgação Bangalô Bar

Durante a semana nem sempre há tempo para preparar uma refeição demorada. Entretanto, é possível preparar um jantar rápido repleto de sabor e de forma prática.

Pensando nisso, Paladar separou dez receitas rápidas para quem precisa de inspiração para o cardápio.

Confira dez receitas para um jantar rápido:

Estrogonofe de cogumelos

O que mais leva tempo nessa receita é cortar os cogumelos. Entretanto, este passo pode ser feito antes do preparo, agilizando ainda mais o momento de cozinhar.

Para quem está em busca de um jantar rápido, o estrogonofe de cogumelos é boa pedida.

Ensopado de pasta de soja

O Doenjangjjigae nada mais é do que um ensopado saborosíssimo feito à base de pasta de soja, perfeito para quem está procurando por um jantar rápido,

O prato é popular na Coreia, e a receita pode prevenir o acúmulo de gorduras e colesterol na parede das artérias.

O modo de fazer pode variar de acordo com a receita, mas Paladar encontrou uma das mais completas.

Delicioso Doenjangjjigae. Foto: Regina Hwang

Fettuccine ao pomodoro e fior di latte

Assim como o estrogonofe, a etapa do preparo da massa pode ser feita anteriormente ao momento do preparo.

O Fettuccine ao pomodoro e fior di latte do chef Thiago Sodré nada mais é do que macarrão com molho de tomate fresco e pedaços de mozzarella fresca, ideal para um jantar rápido.

Delicioso fettuccine ao pomodoro e mozzarella fresca. Foto: Gabriel Ávilla

Bolinho de bacalhau com queijo

Quem procura por um jantar rápido e prático, o bolinho de bacalhau com queijo, do Bacalhau Vinho e Cia, é a escolha ideal.

A massa pode ser preparada anteriormente, e apenas moldada e frita no momento de servir. A receita é perfeita para petiscar.

Delicioso bolinho de bacalhau com queijo. Foto: Gustavo Steffen

Torta de cenoura e emmenthal

Esta receita é ideal para quem procura por um jantar rápido com algumas sobras da geladeira. A torta de cenoura com queijo emmenthal da chef Maddalena Stasi promete ponto perfeito e sabor rico.

Deliciosa torta de cenoura com queijo emmenthal. Foto: Romulo Fialdini

Bisteca de porco

Saborosa e versátil, a bisteca de porco não precisa de um preparo complexo e é uma grande pedida para quem procura por uma receita de jantar rápido.

A chef Gabriel Barreto, do Chou, provou esse ponto com a receita do estabelecimento.

Deliciosa costela de porco. Foto: Gui Galembeck

Tagliatelle ao molho pesto

Quem é fã de massas simples, pode apostar no tagliatelle ao molho pesto para um jantar rápido.

O prato foi inventado em 1487, no norte da Itália, é muito popular na tradição gastronômica do país, especialmente na região da Emilia-Romagna.

Delicioso tagliatelle ao molho pesto. Foto: Gui Galembeck

Salada de couve, cogumelos e nozes

A receita de Sarah Britton combina nozes, cogumelos e couve. Refrescate e deliciosa, é ideal para quem procura por um jantar rápido e bem feito para o dia a dia.

Na foto, salada de nozes, couve e cogumelo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Frango com ervilhas ao curry

Valéria Vieira mostra com esta receita de frango com ervilhas ao curry que ingredientes simples podem ser combinados com a especiaria marcante

O primeiro registro de utilização do curry data do século XVII. O curry dá mesmo um toque especial ao prato e pode facilmente ser usado para quem quer preparar um jantar rápido.

Frango com ervilhas ao curry da chef Valéria Vieira Foto: Valéria Vieira

Couve-flor empanada

Outra receita para quem procura um jantar rápido para petiscar é esta couve-flor empanada.

O preparo do Shuk não leva nenhum ingrediente de origem animal, além de ser super prática. O molho tahine serve para dar um toque final ao prato.